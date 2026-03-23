Las Fiestas del Pilar de este año ya tienen su cartel anunciador: "Hijica, algún día lo ganarás tú"

Las Fiestas del Pilar de 2026 de Zaragoza ya cuentan con su cartel anunciador, 'La ciudad en ofrenda', obra de la ilustradora zaragozana Jesana Motilva que ha roto con alguna de las tradiciones que rodeaban a las imágenes triunfadoras tal como ella ha explicado nada más anunciarse la noticia por parte de la alcaldesa Natalia Chueca: "He querido reflejar la ilusión con el color amarillo rompiendo así la tradición del rojo y el azul porque yo trabajo mucho con las emociones".

La ilustradora Jesana Motilva con el cartel ganador de las Fiestas del Pilar. / LAURA TRIVES

El cartel es un gran ramo simbolizando el acto más grande del Pilar, la Ofrenda de flores, en el que caben todo tipos de símbolos e iconos característicos de las Fiestas del Pilar, tal y como han destacado también dos de los miembros del jurado, Pedro Zapater y Vera Galindo. ""Nos ha gustado mucho la composición tipográfico con el contraste que produce así como una paleta muy bien trabajada", han señalado a la vaez que han destacado el gran nivel de los 112 trabajos que se han presentado al concurso de este año.

El color y la alegría

"La tendencia -ha remarcado Natalia Chueca- es el color y la alegría y el ganador es un maravilloso ramo que representa nuestra ofrenda, la más grande del mundo", ha señalado la alcaldesa, que ha alabado "todos los elementos que en él aparecen y que apelan a las fiestas y a ese sentimiento de orugllo que nos une a todos los zaragozanos".

En ese sentido, Jesana Motilva, que ha confesado que se presentaba todos los años al concurso, ha resaltado que, por encima de todo, "el cartel simboliza la ilusión con el color del sol, y, aunque me ha costado años aprenderlo, también prima que más que un cartel es una obra que es un sistema de representación gráfico que permite adaptar los elementos a diferentes soportes, que es lo que se pide ahora".

El cartel ganador, a la izquierda, y los dos accésit. / EL PERIÓDICO

Motilva también ha querido recordar a su abuelo "que siempre hacía que nunca me faltara ni un lapiz ni un cuaderno y cada vez que salía la noticia del ganador del cartel de las fiestas me decía, 'Hijica, algún día lo ganarás tú'", ha concluido emocionada.

Los dos accésits han sido para 'Fragmentos culturales', de Héctor Fernández Cousiño de Sabadell (Barcelona) y '¡Date una vuelta!', de la zaragozana Isabel Cristina Mendivil Lafaja.

Según establecen las bases del certamen, el cartel ganador está dotado con un premio de 4.000 euros para su autor, al que se suman dos accésits de 500 euros cada uno.