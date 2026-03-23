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Viva Suecia tras su concierto Zaragoza: "¡Qué peligro tenéis! Casi no salimos vivos"

La banda murciana recuerda la noche del sábado en el pabellón Príncipe Felipe

Viva Suecia en el concierto del pasado sábado en Zaragoza.

Viva Suecia en el concierto del pasado sábado en Zaragoza. / Laura Trives

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Con la resaca todavía en el cuerpo del concierto que Viva Suecia ofreció el pasado sábado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.500 personas entregadas a la causa, la banda murciana no ha querido dejar la oportunidad de recordar una noche mágica para ellos ante un público muy fiel.

Así, en una publicación que la formación acaba de subir en su perfil oficial de sus redes sociales, la banda, que ahora mismo está en la élite del pop rock nacional, ha querido enmarcar lo vivido: "Venga ya, Zaragoza… ¡Qué peligro tenéis! Casi no salimos vivos de ese Pabellón Príncipe Felipe a reventar. Volveremos lo antes posible, buscadnos un hueco 🤘🔥 G R A C I A S". Una publicación que va acompañada de una serie de fotos del concierto del Príncipe Felipe.

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Homenaje a Héroes del silencio

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el guiño que los murcianos han querido lanzar a Más Birras y Héroes del Silencio. De sobra conocida es su admiración por la banda liderada por Enrique Bunbury y en varias ocasiones hasta han versionado sus temas. Para esta noche, sin embargo, eligieron un ‘cover’ del ‘cover’ porque han interpretado ‘Apuesta por el rock and roll’, la emblemática canción que Mauricio Aznar y Gabriel Sopeña compusieron a mediados de los 80 y que Héroes hizo eterna. El público la ha cantado a pleno pulmón y Rafa Val, el vocalista de la banda, concluyeron con un contundende: "¡Viva Zaragoza, joder!".

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