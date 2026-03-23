Vuelven los recitales de 'Lírica en la Magna' de Filosofía y Letras, en la Universidad de Zaragoza

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acogerá la novena edición del Ciclo de Recitales Líricos 'Lírica en la Magna', que se celebrará los días 24 de marzo, 28 de abril y 26 de mayo en el Aula Magna del centro, a las 19.00 horas.

La dirección artística y el acompañamiento al piano estarán a cargo de Eliberto Sánchez, y el programa de esta novena edición estará compuesto por tres recitales temáticos. El primero, 'Al Bel Canto íntimo' será el 24 de marzo, estará dedicado a la canción de cámara de Bellini y Donizetti y contará con las voces de Alba Taverna (soprano) y Beatriz Gimeno (mezzosoprano).

El segundo concierto, 'El canto de la rosa' se celebrará el 28 de abril, ofrecerá un recorrido por la música romántica sobre la reina de las flores con Marta Notivoli (soprano) y Víctor Pulido (tenor). El ciclo concluirá el 26 de mayo con 'Aires de Andalucía', un programa inspirado en el paisaje del sur de España, interpretado por Graciela Saavedra y Esther Ballestero (sopranos) y Ángel Baile (tenor).

Cartel del IX Ciclo de Recitales Líricos 'Lírica en la Magna' / Universidad de Zaragoza

El ciclo, organizado por la Asociación Zaragoza Lírico y Cultural junto con la Facultad, tiene como objetivo acercar la música lírica a todos los públicos mediante un formato de recital guiado que combina obras reconocidas con repertorios menos frecuentes, ofreciendo una experiencia de gran calidad artística.

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Las entradas tendrán un precio de 12 euros y podrán adquirirse en el vestíbulo del Aula Magna, desde 90 minutos antes de cada recital. Con esta actividad, la Facultad de Filosofía y Letras reafirma su compromiso con la promoción cultural y la difusión de la música en el ámbito universitario que lidera el vicedecanato de Cultura y Proyección Social.