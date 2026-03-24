David Angulo colecciona voces y amigos con su nuevo espectáculo en el Teatro del Mercado

La extensa trayectoria de David Angulo le ha llevado a dejar su impronta musical y humorística en televisión, radio, cine y teatro. Ahora, condensa todo ese talento durante cuatro jornadas en el Teatro del Mercado con 'El coleccionista de voces & amigos!', donde se reunirán grandes referentes del humor aragonés con David Angulo en el escenario.

Del 26 al 29 de marzo, Los Gandules, Marisol Aznar, Alfonso Palomares, J. J. y Encarni de Teatro Indigesto, Diego Peña y Juako Malavirgen serán los cómplices de Angulo para su despliegue escénico y vocal. Una mezcolanza de música, imitaciones, humor y parodia traerán a escena a figuras como Joaquín Sabina, Nino Bravo, Raphael o Queen.

David Angulo ha reconocido durante la presentación del 'show' que en este momento de su vida profesional, esta obra es un descanso: "Vengo de preparar en el estudio músicas nuevas para 'La venganza de las mujeres' de Teatro del Temple y el Teatro Español". Después de cerca de 600 musicales montados para 'Oregón TV', en los que Angulo graba la casi totalidad de las voces masculinas y todos los instrumentos, ahora hace un muestrario de esto en directo. El guion lo ha realizado junto a Marisol Aznar y tiene la intención clara con la que siempre trabajan: "Provocar emoción en la gente". Y en este caso la emoción que esperan desatar es la risa.

Lo de siempre y muchas novedades

Para ello, entre algunas de las novedades que ha preparado para 'El coleccionista de voces & amigos!' está el apartado de 'Qué hubiera pasado si...', que tal y como ha expresado David Angulo, "es otro tipo de 'escojono'". Aquí, el músico se mete en la caracterización de un personaje que, a su vez, interpreta a otro artista. Por ejemplo, ha adelantado que "estreno a Bad Bunny" en una "chaladura" de qué hubiera pasado si el portorriqueño hubiera homenajeado a la "más grande" -Rocío Jurado- en la Super Bowl.

Ese va a ser el tono de lo que pueda ver el público durante estos cuatro días. Cada uno de ellos diferentes, de hecho David Angulo ha invitado a "sacar un bono de cuatro días" porque cada puesta en escena va a ser diferente. Angulo ha subrayado que el espectáculo se sustenta sobre cierta improvisación y para ello se ha rodeado de grandes improvisadores.

David Angulo durante la presentación del espectáculo junto a Sara Fernandez y José María Turmo / LAURA TRIVES

Para empezar, el jueves 26 de marzo serán Los Gandules, "patrimonio de nuestra tierra" según David Angulo, quienes compartan tablas. Al día siguiente, viernes 27 de marzo, David Angulo ha recordado que "es mi cumpleaños" y será una función especial en la que tendrá a su lado a Alfonso Palomares y Marisol Aznar, de la que ha dicho que "es mi compañera de vida y 'Oregón'". El sábado 27, el Teatro Indigesto estará representado por Encarni y J. J. Sánchez. La despedida, el domingo 29, la dará junto a Diego Peña y Juako Malavirgen.

También habrá otro tipo de invitados de talento local aragonés. Entre los imitados estará seguro José Antonio Labordeta y puede que también Enrique Bunbury, aunque "depende del público", ha destacado Angulo, ya que el cantante zaragozano está dentro del paquete de variables que incluye esta representación.

Una voz a prueba de retos

"Voy a tener que pedir un foniatra en la sala", ha bromeado Angulo ante el reto que supone este espectáculo. Pero al zaragozano no le asustan los retos y así ha recordado cómo llegó el personaje de Chewbacca a su vida: "Fue un 'sujétame el cubata' musical"; durante un programa con Gemma Nierga en la Cadena Ser; la presentadora le dijo que no era capaz de imitar al famoso personaje de 'Star Wars' y de ahí surgió ese Chewbacca que canta el 'My way' de Frank Sinatra. También fue desafiante por complejo el musical de 'Bohemian Rhapsody' que hizo para 'Oregón TV', pero esa fue la pieza "más viral que hemos tenido", ha dicho Angulo.

En cuanto a sus capacidades técnicas, cuyos límites explora continuamente, ha reconocido que "me cuestan más los personajes de voz rasgada". Uno de sus personajes 'malditos' es Louis Armstrong, que en un montaje de 'Oregón TV' lo tuvo que acabar haciendo Jorge Asín. Sin embargo, ha aclarado que lo sigue intentado.

Al acto de presentación de la obra también ha asistido Sara Fernández, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, quien no ha querido dejar pasar la ocasión para reconocer que David Angulo "hace de todo y todo bien".

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Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación los días 26 y 27, y ya quedan pocas, especialmente para el viernes 27. Los horarios serán a las 20.00 horas los días 26, 27 y 28, mientras que el domingo 29, como es habitual, la función se adelanta a las 19.00 horas.