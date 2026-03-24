El Divino Fest desvela otra de las bandas de su cartel: "Más vivas que nunca"

El Divino Fest va desvelando poco a poco a los y las protagonistas de su cartel. El festival de música que se celebrará el próximo mes de junio, del 26 al 27, en el entorno del Santuario de la Virgen de las Lagunas de Cariñena, ha empezado la cuenta atrás y si la pasada semana ponía a la venta las entradas -botellas de vino y ginebra que dan acceso al festival-, ahora ya pone cara a quienes subirán a sus escenarios.

Los primeros en sumarse fueron Toldos Verdes. Un joven grupo madrileño de música indie, con tonos punk y garajeros, formado por Álvaro Vidal (voz y guitarra), Luis Ghenu (guitarra) y Laro Gómez (bajo y coros). Este año 2026 han publicado su segundo disco de estudio, 'Hace tiempo que quiero estar aquí', lleno de cancioncillas románticas, breves y envolventes, pero con su toque especial.

Esta vez, en sus redes sociales, Divino Festt ha dado la bienvenida a las Hinds, la 'girlband' que conforman desde el inicio en 2011 Carlotta Cosials y Ana García Perrote. Llegaron a tocar en Estados Unidos y a tener una gran gira mundial, con el cuarteto que crearon junto a Ade Martín y Amber Grimbergen. En 2024 volvieron a la escena, con el elepé 'Viva Hinds' y con el apoyo de Paula Ruiz y María Lázaro.

El Divino Festt ha indicado que vienen "para decir adiós a las normas a través del indie, guitarras y actitud". También se unen al grito que da título a su último trabajo: "Viva Hinds!!". Y detallan que están "más vivas que nunca".

Un festival rural con grandes figuras

Habrá que seguir atentos a cómo se completa ese cartel que en la pasada edición citó nombres como Rozalén, Sho-Hai, Queralt Lahoz, Miss Bolivia, Metrika, Colectivo Da Silva, Rico Rosa o Dante. Esa primera edición congregó a miles de personas durante los dos días de actuaciones.

Con esta propuesta, el festival reafirma su apuesta por una programación artística contemporánea, alineada con las nuevas tendencias musicales y dirigida a un público joven —principalmente entre 16 y 35 años— que busca experiencias culturales auténticas y conectadas con la identidad y el territorio.

Más allá de la música, Divino Festt se presenta como un proyecto con valores claros: diversidad, cohesión, sostenibilidad y compromiso social. Su propuesta pone en valor el entorno vitivinícola de Cariñena, integrando el vino como parte esencial de la experiencia, en diálogo con el paisaje y la cultura local.