Gelsa y Alagón destacan entre las 40 bibliotecas municipales premiadas en Aragón por sus proyectos de animación a la lectura

Este martes, 24 de marzo se han entregado los premios de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner en su XXV edición. El acto ha contado con la presencia de el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, María José Gálvez, y la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, además de los alcaldes y bibliotecarios de los municipios galardonados con los diez mejores proyectos de los 562 presentados.

En concreto, en Aragón se han reconocido 40 propuestas presentadas por bibliotecas municipales de la comunidad autónoma, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 111.110, 8 euros. Además, los proyectos ‘RecoLECTORES’ de Alagón (Zaragoza) y ‘Los infinitos verbos del libro’ de Gelsa (Zaragoza) reciben 10.000 euros cada uno, al haber resultado galardonados entre los diez mejores.

La biblioteca de Gelsa / Ayuntamiento de Gelsa

Ernest Urtasun, ha señalado que estos premios “distinguen la tarea de las bibliotecas de dinamización cultural a lo largo y ancho de nuestro país; siempre con nuevas ideas, con talento y con generosidad. Porque las bibliotecas públicas sois la principal garantía de cumplimiento de los derechos culturales, la gran puerta a la cultura y el más eficaz antídoto contra la desigualdad, sobre todo en el medio rural y en municipios pequeños y medianos en toda España”. Y ha añadido que “las bibliotecas son lugares gratuitos, horizontales, democráticos; nada de lo que nos atemoriza o daña tiene razón de ser en el interior de una biblioteca, porque la biblioteca es un espacio seguro, donde recobramos la ciudadanía y ensayamos la felicidad y la calma en nuestra vida cotidiana”.

Acercar la lectura a toda la sociedad

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, convocada por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha premiado proyectos de animación a la lectura, con especial atención a aquellos que promueven la igualdad de oportunidades en el acceso al libro y la lectura, a los sectores más desfavorecidos socialmente, así como a la población con discapacidad, adultos mayores, personas enfermas, y también las acciones para la alfabetización digital y aquellas que incentivan la convivencia social e intergeneracional. Asimismo, se ha valorado la realización de actividades que promueven la concienciación medioambiental.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, ha contado con una inversión total de 1,1 millones euros. A lo largo de las 25 ediciones del Programa, se han presentado a estos premios más de 15.000 proyectos y han participado 2.500 municipios.

Esta iniciativa es clave en la promoción del acceso al libro y la lectura, en tanto que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes. El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

Alagón y Gelsa entre los diez mejores

Estos son los proyectos a los que se les ha otorgado un premio especial reciben 10.000 euros, que serán destinados principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas para las bibliotecas públicas. Entre ellos, destacan las propuestas aragonesas de la biblioteca de Alagón y la de Gelsa, la primera con sus clubes de lectura y lectura en voz alta y la segunda con una serie de actividades que sacan los libros a la calle.

Muro de Alcoy (Alicante) , por el proyecto ‘Estima’m entre Lletres/ Quiéreme entre letras’, con propuestas inclusivas e intergeneracionales, adaptadas a diversas necesidades de su comunidad.

, por el proyecto ‘Estima’m entre Lletres/ Quiéreme entre letras’, con propuestas inclusivas e intergeneracionales, adaptadas a diversas necesidades de su comunidad. Villafranca de los Caballeros (Toledo) , por el proyecto ‘La oralidad y los cuentos clásicos nos adentran en la magia de los bosques’, con el que fomenta el disfrute de la lectura desde edades tempranas, bajo el hilo conductor de un bosque mágico.

, por el proyecto ‘La oralidad y los cuentos clásicos nos adentran en la magia de los bosques’, con el que fomenta el disfrute de la lectura desde edades tempranas, bajo el hilo conductor de un bosque mágico. Ugena (Toledo) , por el proyecto ‘Palabras que unen’, con un gran componente de sensibilidad y originalidad y que incluye el cuentacuentos solidario ‘Cuentos por la DANA’.

, por el proyecto ‘Palabras que unen’, con un gran componente de sensibilidad y originalidad y que incluye el cuentacuentos solidario ‘Cuentos por la DANA’. Suances (Cantabria) , por el proyecto ‘Biblioteca de Suances, país de las maravillas’, reconocido por su cuidada propuesta estética y creativa, articulada en torno a ‘Alicia en el País de las Maravillas’ y por su capacidad de colaboración con otras entidades.

, por el proyecto ‘Biblioteca de Suances, país de las maravillas’, reconocido por su cuidada propuesta estética y creativa, articulada en torno a ‘Alicia en el País de las Maravillas’ y por su capacidad de colaboración con otras entidades. Horche (Guadalajara), por el proyecto ‘Biblioteca de Horche: Biblioteca En-cuent-hada’, basado en la fantasía y la mitología, que se traduce en actividades intergeneracionales e inclusivas, con especial atención a colectivos migrantes.

Sala de la biblioteca de Alagón / Ayuntamiento de Alagón