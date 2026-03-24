El Saraqusta Film Festival premiará este año a una estrella internacional con más de 70 películas a sus espaldas: "Es una auténtica celebridad"

Zaragoza se volverá a convertir del 24 de abril al 1 de mayo en la capital del cine histórico gracias a la sexta edición del Saraqusta Film Festival. Durante esos ocho días, largometrajes y documentales no estrenados todavía en España se podrán disfrutar en la ciudad, que recibirá además la visita de rostros conocidos. La cita sabe bien que la programación debe ser su principal tesoro, pero también es consciente de que la proyección y la visibilidad de cara al exterior es importante en este tipo de festivales. Con ese objetivo, el certamen ha ido premiando en las últimas ediciones a figuras mediáticas como Rodolfo Sancho, Agustí Villaronga, Joaquim de Almeida o Nastassja Kinski.

La cita va a redoblar su apuesta en este sentido al entregar su principal galardón a una estrella de talla internacional. Nada más y nada menos que Jacqueline Bisset será la encargada de recoger el premio a la trayectoria del Saraqusta. Lo hará el próximo 1 de mayo en la gala de clausura del festival, que este año se celebrará en el Hotel Palafox con mesas al estilo de los Globos de Oro.

La actriz británica se convertirá de esta forma en uno de los principales atractivos de la cita. Célebre por su versatilidad en géneros dramáticos y cómicos y un icono de estilo y belleza en los años 70, Bisset ha trabajado tanto en producciones de Hollywood como en cine europeo, acumulando más de 70 películas durante casi seis décadas. "Además de centrarnos en la programación, sabemos que también tenemos que traer a figuras mediáticas que nos aporten ese tirón. No es fácil, pero este año hemos conseguido a una auténtica celebridad", ha destacado este martes en la presentación el director del certamen, José Ángel Delgado.

Sara Fernández y José Ángel Delgado, este martes en la presentación del Saraqusta Film Festival. / jaime galindo

La actriz británica, que ha trabajado con François Truffaut, John Huston o Roman Polanski, será reconocida en el Saraqusta por su participación en diversas producciones cinematográficas y televisivas de corte histórico, como las series ‘Napoleón y Josefina. Una historia de amor’ (1987) y ‘Dancing on the Edge’ (2012) o el telefilme ‘Juana de Arco’ (1999).

El suyo no será el único rostro conocido del certamen, porque el festival zaragozano premiará también a la actriz española Kimberley Tell tras haber trabajado en la serie ‘Ena’, donde interpreta a la reina Victoria Eugenia, ‘Velvet’ o el drama histórico ‘Ebro, de la cuna a la batalla’. La actriz recogerá su galardón en la ceremonia de inauguración que se celebrará el 24 de abril en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja.

Para poder asistir a las dos galas habrá que adquirir una entrada en la web oficial (saraqustafilmfestival.com), aunque el certamen ha habilitado un abono por tan solo 15 euros que también dará acceso a la proyección de los cinco largometrajes y los cinco documentales a concurso. Las entradas (también habrá individuales por 4,5 euros) se podrán comprar a partir de este miércoles 25 de marzo en la citada web.

Las obras a concurso

Las obras a concurso, que se proyectarán en el Patio de la Infanta y en el cine Cervantes, son las siguientes: 'La copia perfecta' (Francia, 2025), 'Palestina 36' (Palestina-Reino Unido, 2025), 'Las locas del obelisco' (España, 2025), 'Primavera' (Italia, 2025), y 'Verdad y traición' (EEUU, 2025) en el apartado de películas, y 'Pendaripen' (España, 2025), 'Juana de Castilla (España, 2026), 'La nuit de cristal (la noche de los cristales rotos) (Francia, 2025), el aragonés 'Cómo conquistamos el Oeste' y 'Fiume o morte' (Croacia, 2025), en la sección de documentales.

El festival ha recibido este año cerca de 500 obras procedentes de 50 países, de las que se han seleccionado esas diez para competir en la sección oficial. Así lo ha asegurado Delgado durante el acto de presentación del certamen, en el que también ha participado la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández.

Como ya es habitual, la cita también proyectará series y obras audiovisuales de diverso formato que no competirán en el festival y que se podrán ver de forma gratuita en el Patio de la Infanta. Este año también habrá un espacio destinado a documentales aragoneses. Se proyectarán por la mañana en el Museo del Teatro de Caesaraugusta y tampoco habrá que pagar (la programación completa puede consultarse en la web).

"Estamos satisfechos con el crecimiento que estamos experimentando en las últimas ediciones. Cada año ganamos más o menos unos mil espectadores y en 2025 estuvimos cerca de los 5.000", ha subrayado Delgado, que ha detallado que el festival cuenta con un presupuesto próximo a los 250.000 euros.

El cartel de esta edición, diseñado por David Arenas, rinde homenaje al arte mudéjar con motivo del 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en Zaragoza y el 40 aniversario en Aragón, con la torre de San Pablo como imagen central. Por eso, la presentación se ha celebrado este martes en la fachada lateral de La Seo.