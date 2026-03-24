La versión extendida de 'Kill Bill' genera una gran expectación en Zaragoza: "Es una oportunidad única"

Cines Palafox proyectará a partir del próximo 10 de abril 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la versión completa y hasta ahora inédita de la obra de Quentin Tarantino, en formato analógico de 70 mm. Las entradas están disponibles desde hace días y están generando una notable respuesta del público, con cerca de 500 vendidas a falta de casi tres semanas para su celebración.

La sesión del viernes 10 de abril a las 20.00, que marcará el inicio del evento, ya supera ampliamente el centenar de espectadores, consolidándose como la principal cita de esta proyección en formato 70mm, una experiencia poco habitual en salas de cine.

El evento ofrecerá la versión completa, inédita, sin censura y sin cortes, con una duración aproximada de 4 horas y 30 minutos incluyendo intermedio. Precisamente por la excepcionalidad del formato y la duración de la proyección, el número de sesiones es limitado, lo que está contribuyendo al progresivo aumento de la demanda.

De hecho, Zaragoza será, junto a Madrid, una de las dos ciudades en España donde podrá verse esta versión en dicho formato, lo que convierte esta programación "en una oportunidad única para los aficionados al cine".

Las entradas continúan disponibles para las diferentes sesiones programadas, si bien la organización recomienda adquirirlas con antelación ante la evolución de la venta. Más información y venta de entradas: https://www.cinespalafox.com/cartelera/kill-bill-whole-bloody-affair.html