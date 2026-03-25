'Burlesca', el nuevo estreno de Los Titiriteros de Binéfar para la Semana Santa del Teatro del Mercado

La propuesta cultural de la escena teatral municipal en Semana Santa pasa por el Teatro del Mercado y por el estreno de Los Titiriteros de Binéfar para todos los públicos. 'Burlesca' es un espectáculo que reivindica el juego y el teatro. Estará en escena desde el próximo miércoles 31 y hasta el domingo 5 de abril.

Este montaje de títeres y música en vivo, seña de identidad de la veterana compañía aragonesa, consta de 12 escenas y "en cada una usamos una técnica de vanguardia", ha explicado Paco Paricio, director, creador e interprete de la obra, así como "padre intelectual" de Los Titiriteros de Binéfar, según ha reseñado José María Turmo, director del PMAEI, durante la presentación de la producción.

La obra quiere revalorizar el juego, el teatro y el tiempo en comunidad, así como poner en el centro la necesidad de reunirse para celebrar la vida y la memoria festiva.

El elenco lo compondrán Faustino Cortés, Quiri Aquilué y el propio Paco Paricio, para dar vida a un espectáculo que combina retahílas, poesías títeres y el uso de objetos. Dentro del sello identitario de Los Titiriteros está "justificar al titiritero como un personaje de la obra", en palabras de Paricio, y en este caso serán payasos o 'clowns'.

Paco Paricio y Quiri Aquilué con los carteles que usan en 'Burlesca', diseñados por David Vela / JOSEMA MOLINA

Una de esas técnicas teatrales que van a llevar a escena, será el uso de carteles, que, como ha recordado Paricio, ya usaron en los años ochenta con el Bandido Cucaracha y que refiere a los romances de ciego o aleluyas que se desarrollaron desde el S. XV. Una muestra de estos romances lo han recreado Paco Paricio y Quiri Aquilué en el acto de presentación, con unos 'Aleluyas de la vida moderna' acompañados con carteles diseñados por el ilustrador zaragozano David Vela.

Estreno y un posible adiós

Con esta 'Burlesca' la compañía altoaragonesa vuelve a su esencia más pura en la que celebran la "cooperación y amor por el teatro", según Turmo. Después de más de cincuenta años de actividad artística -desde 1975-, Los Titiriteros de Binéfar han llevado el teatro y la música a calles y plazas de todo el mundo, porque su filosofía es la de llevar las artes escénicas a todos los espectadores, grandes y pequeños, y que se involucren en las tramas, la emoción y el juego.

Paco Aparicio durante la presentación de 'Burlesca' / JOSEMA MOLINA

Para ellos el Teatro del Mercado es una casa, un lugar que "visitamos casi todos los años", además de "un lugar hermoso para estrenar 'Burlesca'" por la cercanía del público y el tamaño de la sala, ha destacado Paricio. El titiritero también ha señalado que esta puede ser su última producción, aunque "no me quiero despedir".

En su haber quedarán más de cuarenta espectáculos, quince discos, doce libros, el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud en 2009 o la Medalla al Mérito Profesional del Gobierno de Aragón en 2018. Y, sobre todo, el reconocimiento hecho sonrisas y aplausos de varias generaciones más allá de Aragón.

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Para 'Burlesca', las entradas tendrán un coste de 10 euros. Las funciones de miércoles a sábado serán a las 18.00 horas y el domingo 5 de abril la sesión será matinal, a las 12.00 horas.