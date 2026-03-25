'Cariñena, vino del mar' arrasa en las nominaciones a los Premios Simón del cine aragonés: lista completa de los candidatos

Los Premios Simón del cine aragonés ha desvelado las nominaciones que deja un duelo entre dos largometrajes, 'Cariñena, vino del mar', de Javier Calvo, con 12 nominaciones; y 'Rider', de Ignacio Estaregui', que ha conseguido hasta ocho. Ambas, además, competirán entre ellas en las categorías más importantes. Tras ellas, aparecen tres cortometrajes, 'En trámite', de Víctor Izquierdo, con diez nominaciones; 'Una bombilla en California', de José Manuel Herráiz, con nueve; y 'Quemarlo todo', de Miguel Casanova, con siete. La solución, en la gala que se celebrará en el Teatro Principal de Zaragoza el próximo 5 de mayo.

Los más nominados en los Premios Simón de este año. / EL PERIÓDICO

Pai Alcolea y Víctor Izquierdo, miembros de la Junta Directiva de la Academia del Cine Aragonés, han sido los encargados de ller las nominaciones en un acto celebrado en la sede de la CARTV y que ha contado con la intervención de la presidenta de la academia, María José Moreno.

'Cariñena' y 'Rider' pelearán por el Simón de mejor largometraje con 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia; y 'Tierra baja', de Miguel Santesmases; mientras que los documentales que optan al galardón son, además, de 'En trámite', 'Una bombilla en California' y 'Quemarlo todo', 'Huracán', de Saúl Blasco.

La cinta de Javier Calvo, además, también opta a ser reconocido en Dirección, Guion, Fotografía, Banda Sonora Original, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Vestuario, Dirección Artística y Sonido, además de las categorías interpretativas (con Itziar Miranda y Diego Garisa). Por otro lado, ‘Rider’ aspira, además del de largometraje, a llevarse los Simón de Dirección, Guion, Fotografía, Dirección de Producción, Dirección Artística, Banda Sonora Original y Efectos Especiales, consolidándose como otra de las producciones con mayor presencia.

Los cortometrajes favoritos

‘En trámite’, en los cortometrajes, lidera con diez nominaciones, incluyendo Mejor Cortometraje, Dirección de Producción, Interpretación (elisa Forcano y José Luis Esteban), Fotografía, Montaje, Maquillaje y Peluquería, Vestuario, Dirección Artística y Efectos Especiales. Le sigue ‘Una bombilla en California’, de José Manuel Herráiz, con nueve nominaciones, entre ellas Mejor Cortometraje, Dirección, Actriz, Guion, Fotografía, Montaje, Vestuario y Efectos Especiales.

‘Quemarlo todo’, de Miguel Casanova, por su parte, acumula siete nominaciones (Mejor Cortometraje, Dirección, Guion, Dirección de Producción, Banda Sonora Original, Dirección Artística y Sonido), mientras que ‘Huracán’, de Saúl Gallego Mateo, cuenta con una nominación en Mejor Cortometraje.

Otras categorías

En la categoría de Mejor Documental concurren ‘Eloy de la Iglesia, adicto al cine’ (Gaizka Urresti), ‘21.000 palabras: un capezuto e dos collons’ (Maximiliano Campo), ‘Borau y el cine’ (Germán Roda) y ‘Copeland’ (Pablo Aragüés). Además, estas dos últimas amplían su presencia al estar también nominadas en la categoría de Sonido.

La representación se completa con ‘Cómo conquistamos el Oeste y adónde nos llevó’ (José María Rubio), que cuenta con una nominación a Mejor Banda Sonora Original; ‘Mariana Hormiga’ (Ana Bruned), que suma dos candidaturas en Maquillaje y Peluquería y Vestuario; ‘Entre un mar de árboles’ (Irene Joven), nominada en Maquillaje y Peluquería, y ‘M.E.L.’ (Juan Remacha), que figura en la categoría de Efectos Especiales.

Asimismo, en el apartado a Mejor Actor también aparecen ‘Miocardio’ con Vito Sanz y ‘Las lágrimas de Sísifo’ con Jorge Asín, completando así un mapa diverso de producciones presentes en esta edición.