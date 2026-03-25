Carlos Bernal Trío y Voro García protagonizan este domingo el ciclo Jazz & Más en Rock & Blues

La primavera está marcada, un año más, por los domingos de Jazz & Más en el Rock & Blues, un ciclo asentado y muy querido por los amantes del género y que hasta el 7 de junio incluye en su cartel un total de 12 conciertos de artistas nacionales e internacionales de diversos estilos de jazz, progresivo, fusión, blues, funk o soul. Este domingo 29, será el turno de Carlos Bernal Trío & Voro García, a las 20.00 horas. Todos los conciertos tendrán entrada gratuita, salvo el del 7 de junio (The Free Label) cuyas entradas se pueden adquirir en la web de la sala.

Este domingo 29 de marzo, la noche estará protagonizada por Carlos Bernal Trío junto al trompetista Voro García, en una cita que promete ser un auténtico viaje sonoro por distintas épocas y estilos del jazz. Activo desde 1998, el trío ha consolidado una trayectoria sólida y coherente, basada en la complicidad musical y en una sensibilidad compartida que se percibe en cada interpretación.

En esta ocasión, se suma Voro García a la trompeta, dando forma a un cuarteto de músicos profundamente conectados entre sí y con el lenguaje del jazz. Su propuesta recorre algunas de las melodías más emblemáticas del jazz moderno, el swing y la música brasileña, con un repertorio que incluye nombres imprescindibles como Charlie Parker, Duke Ellington, Sam Rivers, Antonio Carlos Jobim o Cole Porter.

Sobre el escenario, cada pieza se desarrolla con una delicadeza especial, donde la improvisación, el diálogo entre instrumentos y el cuidado por el detalle convierten cada nota en una experiencia intensa y llena de matices. La formación se completa con Carlos Bernal a la guitarra, Javi Callén al contrabajo y Fran Gazol a la batería, configurando un directo elegante, sólido y profundamente disfrutable para los amantes del género.

Programación completa del Jazz & Más

El 12 de abril llegarán Wu Trones: cuatro músicos afincados en Madrid con temas propios y pulso electrónico, convirtiendo el jazz en territorio propio. Line up: Marcos Collado (guitarra), Ander García (bajo), Alberto Brenes (batería), y el Zaragozano Marcos Sánchez (teclados).

El 19 de abril la noche estará protagonizada por Fatbeat. Quinteto madrileño difícil de etiquetar, centrado en música original e improvisación, alternando complejidad y sencillez con gran intensidad. Presentan su universo “Two Planets”, con mirada multidisciplinar, y contarán con la colaboración de Lorea Aranzasti (voz/violín).

El 26 de abril recalan en el Rock & Blues Luciano Lupano 4tet. Cuarteto liderado por Lucio/Luciano Lupano que interpreta composiciones originales, uniendo tradición jazzística e identidad del siglo XXI, priorizando la escucha y la interacción. Line up: Lucio Lupano (guitarra), Javi Callen (contrabajo), Carles Pérez (batería), Miguel Rodríguez (piano). El 3 de mayo se celebrará Jazz & Jam vol 5, protagonizado por Irene Reig. Saxofonista destacada del panorama actual, con sonido inconfundible y versatilidad como compositora y multi instrumentista. Lidera su cuarteto con Xavi Torres (piano), Pau Sala (contrabajo) y Andreu Pitarch (batería).

Cartel del ciclo Jazz & Más / Rock&Blues

El 10 de mayo los protagonistas serán Premier Pigs. Trío formado por Javier Callén (bajo, electrónica y saxo), Alberto Brenes (batería y electrónica) y Marcos Sánchez (teclados). Exploran improvisación en tiempo real combinada con estructuras definidas, construyendo paisajes sonoros donde jazz y electrónica dialogan con naturalidad. El 17 de mayo se subirán al escenario Thomas Kretzschmar Trio & David Regueiro. El violinista francés Thomas Kretzschmar presenta su proyecto de violín jazz en formato trío, con libertad e interacción, y una mirada actual ligada a la tradición europea. Line up : Thomas Kretzschmar: violín Javi Callén: contrabajo Fran Gazol: batería David Regueiro: guitarra.

El 24 de mayoClara Gil protagonizará la noche en el Rock & Blues. Un proyecto que nace como refugio y necesidad creativa, con Clara al frente tras su trayectoria en piano clásico. La acompañan Javier Callén (contrabajo) y Miguel Guerra (percusión) en una fusión de clásica, jazz y música de raíz. “Jugamos a dioses” será el nombre del álbum. El 31 de mayo será el turno de Nirek Mokar. Pianista parisino de 19 años, ligado al boogie-woogie, blues, swing y rock’n’roll, con un show veloz y muy dinámico. Actuará junto al trío del guitarrista/cantante Iker Piris, figura destacada del blues nacional con seis discos y colaboraciones internacionales.

El 7 de junio tendrá lugar el último concierto del ciclo: The Free Label. Banda de Toronto (seis integrantes) que fusiona disco 70s, R&B 90s y funk de alta energía, con proyección internacional y giras por Europa, Norteamérica y Australia. Presentan su segundo álbum “Songs for Sienna” y destacan por su potente directo y gran impacto en redes.

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Este ciclo nació en 2017 con la intención de dar a conocer y consolidar en la escena cultural de Zaragoza los nuevos sonidos del jazz. Con dos ediciones al año, el programa reúne a artistas nacionales e internacionales, al tiempo que da visibilidad al talento local. Además, ha contribuido a crear un circuito estable que ofrece a las bandas una estructura sólida para poder actuar con continuidad. Organiza el ciclo Sweet Caroline Producciones con la colaboración de la sala Rock & Blues Café y Mimelo Estudio Creativo, patrocina el 43º Festival de Jazz Zaragoza, y financia el Ayuntamiento de Zaragoza.