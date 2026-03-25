El Magomigue visita Zaragoza: de 'Vip Guay', 'Vip Noche' y Los Inhumanos a campeón del mundo
El sótano mágico recibe al ilusionista este viernes y sábado donde realizará cuatro sesiones
Miguel Puga, conocido artísticamente como Magomigue, nació en Granada el 8 de julio de 1968. Es uno de los ilusionistas españoles más influyentes de las últimas décadas y una figura clave en la renovación del arte mágico en España. Su trabajo combina magia, teatro, música y dramaturgia, y ha sido reconocido internacionalmente tanto por su técnica como por su enfoque artístico. Se formó con dos maestros fundamentales del ilusionismo español: Arturo de Ascanio y Juan Tamariz.
Durante casi diez años, integró el grupo musical Los Inhumanos, donde aportaba efectos mágicos en los conciertos. Esta etapa le dio una gran experiencia en escenarios multitudinarios. Su salto al gran público llegó gracias a sus apariciones en televisión. Participó en programas como 'Vip Guay' y 'Vip Noche' en Telecinco, y entre 1991 y 1994 presentó el programa infantil 'La Merienda' en Antena 3, donde interpretaba al Profesor Lupilla y realizaba magia diariamente. También ha colaborado en programas de TVE, Canal Sur y en espacios radiofónicos como 'No es un día cualquiera' de RNE.
El mejor cartómago del mundo en 2003
Tras ser subcampeón del mundo en el año 2000 en Lisboa, tres años después, en La Haya, conquistó el título de campeón del mundo de cartomagia y es uno de los magos españoles más premiados.
Este viernes y sábado visita El sótano mágico de Zaragoza con dos espectáculos diferentes, 'Magia de bolsillo' (20.30 horas) y 'Magomiscelánea' (17.00 horas). Magia participativa en la que todo será posible, desde demostraciones de telequinesia y telepatía hasta memoria prodigiosa, prestidigitación y muchos más encantamientos que el ilusionista granadino desplegará en el escenario. Un 'magiólogo' (monólogo + magia) pensado para todos los públicos y todos los bolsillos.
Las entradas se pueden comprar en la web de El sótano mágico.
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