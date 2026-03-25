El pueblo de Teruel de 100 habitantes que han visitado una decena de escritores para celebrar el Día del Libro Infantil: "Es mi autora favorita y existe"

Llevar la lectura infantil y juvenil al medio rural es el objetivo de la iniciativa #PueblosQueCuentan que este miércoles ha reunido en el municipio de Libros (Teruel) a 150 niños de tres colegios de Teruel que, por primera vez, han conocido en persona a sus escritores favoritos. Se trata de la segunda edición de este proyecto, impulsado por el Grupo Planeta, para dinamizar los municipios de la España vaciada y que busca emplazamientos únicos como Libros (Teruel), un pueblo de 102 habitantes que se ha convertido en símbolo de la revitalización cultural tras reunir 60.000 libros donados por toda España en respuesta a una llamada, en 2023, para crear su primera biblioteca.

"Es mi autora favorita y existe", es el testimonio de Isabel, una niña de 6 años que observa asombrada como la escritora Susanna Isern firma uno de los ejemplares de su colección favorita, 'Magic Animals', en esta jornada lúdica que se celebra en la antesala del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, el próximo 2 de abril. Y es que los niños de los pueblos de Teruel no tienen las mismas oportunidades de contactar con los escritores de sus libros favoritos como los que residen en ciudades y pueden acceder más fácilmente a ellos en ferias, librerías o actos públicos, en colegios y bibliotecas.

Decenas de niños revolucionados

Coinciden en esta idea los creadores de 'Ana Kadabra': el ilustrador David Sierra y el escritor Pedro Mañas, que en estas jornadas lúdicas, en la plaza de Libros, han sido abordados por decenas de niños decididos a recoger su firma y, a ser posible, un dibujo con dedicatoria. Mañas reconoce que la jornada de este miércoles, con casetas y talleres donde los niños han hecho su propia feria, es una oportunidad única para conectar con un público entusiasta que, además, les hace llegar argumentos nuevos y personajes que desearían ver en las nuevas historias.

Por su parte, la autora de la saga de 'Magic Animals' cree que los escritores deben adaptar el texto a las nuevas realidades tecnológicas, "de forman que el libro enganche al niño y haga que se olvide un rato de las pantallas".

El encierro de escribir

Isern, al igual de sus colegas de 'Anna Kadabra', reconoce que los niños aportan muchas ideas: "Estos encuentros me retiran del encierro de escribir y hace que vuelva con la creatividad renovada y deseos de sorprenderles". También la autora Raquel Díaz, autora de 'El caos de beca', ha concitado el interés de los niños que han rodeado su caseta para compartir con ella la experiencia de sus lecturas.

Héctor y Guillermo son algunos de los alumnos que se han acercado a esta jornada con sus colegios, y donde han hecho amuletos personalizados y dibujos sobre sus personajes favoritos.A Guillermo, a Héctor y a Isabel les gusta leer por muchos motivos: porque les entretiene, les hace felices, les quita el estrés y les relaja, pero también porque les permite desconectar con la realidad y reconocen que, por primera vez, han tenido la oportunidad única de ver en carne y hueso a los autores de sus libros.