La Feria del Libro Viejo de Zaragoza vuelve a la plaza Aragón: incunables, ediciones del siglo XVI, tebeos de los años 30 y otros "tesoros"

Los amantes del libro viejo y los coleccionistas en general vuelven a tener una cita obligada estos próximos días en la capital aragonesa. La Feria del Libro Viejo y Antiguo regresa a la plaza Aragón desde este jueves 26 de marzo y hasta el 12 de abril con un total de once expositores de librerías procedentes de Aragón, Madrid, Valencia, Vitoria y Navarra. Como ya es tradición, el pistoletazo de salida se dará este jueves a las 11.00 horas con un pregón que este año correrá a cargo del escritor y dramaturgo aragonés Adolfo Ayuso Roy, especialista en el teatro de marionetas con su compañía Títeres de la Tía Elena.

La vigésima edición ha sido presentada este miércoles en la sede de la DGA por el director general de Cultura del Ejecutivo autonómico, Pedro Olloqui, quien ha subrayado que la feria, surgida en 2005, "se ha convertido en una institución cultural de la ciudad y en la más emblemática sobre libros de viejo de la comunidad". En la rueda de prensa ha estado acompañado por el propio Adolfo Ayuso y por Pabla Parra, presidente de la Asociación de Librerías de Viejo y antiguo de Aragón (Alvada), que organiza la feria con el apoyo de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza.

"La oferta, como siempre, será muy variada. Habrá libros antiguos de narrativa y de historia, pero también álbumes de cromos, carteles, grabados o mapas; todo de como mínimo hace más de 50 años", ha indicado Parra. Además, en la feria se podrán encontrar publicaciones descatalogadas, postales, fotografías, tebeos antiguos y un sinfín de materiales literarios de otras épocas.

Nacho Asín, de la librería zaragozana Luces de Bohemia, en una pasada edición de la feria. / jaime galindo

En este sentido, la cita ha ido ganando interés en los últimos años para los coleccionistas. Y no solo zaragozanos. "En las pasadas ediciones hemos ido detectando que viene gente desde Barcelona, Lérida, Soria, Navarra o La Rioja, así que la feria se va expandiendo", ha subrayado Parra, que también ha agradecido el esfuerzo y el trabajo de las librerías que vienen de fuera de la comunidad: "Están buena parte del año buscando temas aragoneses y locales para ofrecer a los clientes de aquí, y eso siempre es de agradecer".

En la feria, que estará abierta al público en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, participarán como el año pasado once librerías (por tema de espacio no se puede ampliar la cifra). Tres de ellas serán aragonesas: Luces de Bohemia y Libros del rescate (ambas de Zaragoza) y Prólogo, de Gurrea de Gállego (Huesca). Completarán la nómina de expositores Librería Russafa (Valencia), Librería García Prieto (Madrid), Librería Asilo del Libro (Valencia), Librería Al Tossal (Valencia), Librería Libros con Historia (Navarra), Librería Sekmet (Vitoria), Librería marcos Ortiz (Madrid) y Librería Velintonia (Madrid).

Casi 50.000 visitantes en 18 días

Muchas de las foráneas llevan años viniendo a Zaragoza, lo que confirma que la feria garantiza un buen nivel de ventas. "Calculamos que cada año se detienen en nuestras casetas entre 40.000 y 50.000 visitantes", ha indicado Parra, que ha subrayado que los "tesoros" que custodian llaman mucho la atención de los viandantes.

De hecho, en esta edición se podrán encontrar incunables, libros del siglo XVI, ediciones históricas de los Fueros de Aragón, anales del siglo XVII, tebeos de los año 30 o los 622 números que publicó entre 1929 y 1930 el periódico oscense 'Tierra Aragonesa'. Algunas de las casetas ofrecen también conocidos títulos más recientes a un precio mucho más competitivo, como es el caso de la zaragozana Libros del rescate.

Como ha recordado Olloqui en la rueda de prensa, la feria del libro viejo abre ya la temporada de grandes citas literarias, con el Día del Libro, que volverá el próximo 23 de abril al paseo de la Independencia, y la Feria del Libro de Zaragoza, de nuevo en junio en el Parque Grande, como principales exponentes.