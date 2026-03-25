Jean-Baptiste Del Amo, el exitoso escritor francés nieto de emigrantes republicanos, visita Zaragoza: "En esa época casi había que renunciar a ser español"

Es uno de los escritores más reconocidos de Francia y su nombre ya suena con fuerza en otros países europeos. De hecho, sus libros han sido traducidos al alemán, el rumano, el italiano y el español. Jean-Baptiste Del Amo (Toulouse, 1981) lo ha conseguido apostando por historias personales que le sacuden de cerca. Porque escribir pensando en los lectores de otros países, como él mismo dice, «sería lo peor que podría hacer»: «Creo que la única forma de intentar alcanzar esa universalidad es escribiendo historias que te conectan con tus propios sentimientos. Si eres fiel a ti mismo tienes más posibilidades de conectar con los lectores, independientemente del país que sean».

Eso es precisamente lo que ha hecho en su último libro: ‘La noche devastada’ (Seix Barral), en el que también hay mucho de él: «Aunque parezca la más fantástica de mis novelas, es de las más íntimas porque refleja trocitos de mi adolescencia». Y es que su título más reciente se circunscribe dentro del género de terror; casi como un homenaje al mismo, con los ecos de Stepehen King, Lovecraft o David Cronenberg muy presentes a lo largo de sus 430 páginas.

«El género de terror fue muy importante en mi adolescencia porque me permitió ubicar algunas sensaciones y miedos que sentía en esos años. De alguna forma, todas esas novelas me ayudaron a entender mejor el mundo y a mí mismo, ya que muchas veces hablan de lo que sucede en los márgenes de la sociedad», explica el autor francés, que hasta ahora no había encontrado «la puerta de entrada» para acceder al género.

‘La noche devastada’ sitúa su trama en el extrarradio de Saint-Auch (a las afueras de Toulouse), donde un grupo de adolescentes despierta poco a poco a la vida adulta. Son los años 90 y pasan el tiempo deambulando en moto, escuchando Nirvana y viendo cine de terror. Alex, Mehdi, Max, Thomas y Lena se enfrentan al deseo, a la injusticia social y al extraño poder de atracción que ejerce sobre ellos una inquietante casa abandonada, sin saber que al traspasar su puerta los acabará envolviendo en una pesadilla interminable.

Jean-Baptiste Del Amo ha querido revisitar ese clásico del género del terror (el de la casa abandonada) de una forma contemporánea. Y para ello ha decidido ambientar la novela en esos suburbios y zonas residenciales próximos a Toulouse que tan bien conoce. «Esas urbanizaciones de los extrarradios han sido muy representadas en las películas y novelas americanas, pero no tanto en Europa. Y no sé cuál es la razón, porque creo que pueden ser idóneas para plantear según qué problemáticas sociales».

Ambientada en España

De hecho, su última novela es también un retrato de la clase media francesa en esos años 90, pero desde «un prisma más íntimo», como señala el propio autor, que apunta que el libro está atravesado por temas como la inmigración, la homosexualidad o la familia. «Creo que la dimensión política es inevitable e intrínseca a la literatura. Por ejemplo, es casi imposible que un escritor no aborde el tema de la violencia cuando está en el centro de nuestras vidas», subraya.

Aunque no cree cultivar una literatura social o política, en sus genes están grabados a fuego determinados relatos. Porque Jean-Baptiste Del Amo es nieto de emigrantes republicanos españoles. «Mis abuelos paternos emigraron a Toulouse tras la guerra civil desde un pequeño pueblo de Ciudad Real. Llegaron a una comunidad de franceses que acogía a españoles, pero la verdad que no sé mucho de la historia de mi familia española. En esos años es que como que había que fundirse con la sociedad francesa y casi había que renunciar a ser español. Después, mi padre se casó con una francesa y yo ya no aprendí castellano de niño, algo de lo que me arrepiento muchísimo».

Precisamente, ahora está empezando a pergeñar su próxima novela de ficción, que estará ambientada en España. «Ojalá me ayude a acercarme a mis orígenes españoles», reconoce Jean-Baptiste Del Amo, que a lo largo de su trayectoria ha ganado diferentes galardones literarios, como el Premio Fnac de 2022 en Francia o el Goncourt.