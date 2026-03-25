Miguel Ríos baila ‘El último vals’ con los hijos del rock and roll de Zaragoza

Ha pasado el tiempo. Mucho. Tanto que ni merece la pena cuantificarlo, pero cuando fiel a la tradición, suenan los primeros acordes de 'Bienvenidos' y Miguel Ríos sale a escena, el aura de viejo roquero que desprende el granadino se muestra más intacta que nunca. Y eso es mucho decir, aunque, algo tiene que ver también con un público fiel que ya no son esos jovenzanos que coreaban el nombre de Mike Ríos (su nombre de entonces) en los estadios del país.

A sus 81 años (cuando uno ya no tiene ninguna necesidad de seguir cantando), Miguel Ríos ha llegado este miércoles a la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza para brindar un rotundo concierto (a lo que ayudó de manera estratosférica la banda que le acompaña) en el que ha hecho un repaso a los éxitos de su trayectoria (que no son pocos) y en el que también ha interpretado canciones de su último álbum, 'El último vals'. Lo ha hecho en la última actuación programada de esta segunda edición del Inverfest Zaragozaen la que no se ha callado nada y en el que ha lanzado alegatos contra la extrema derecha y los negacionistas.

Sin sobresalto ni decepción

Ha sido una noche sin sorpresas y, sin embargo, nadie ha salido decepcionado de un concierto en el que Miguel Ríos ha dado exactamente lo que prometía, una buena dosis de nostalgia con sonidos contundentes y huecos para las baladas. Sello de la casa en estado puro.

Tras el tradicional 'Bienvenidos' que ha dejado claro donde estaba el nivel de la noche, el músico granadino ha enlazado temas como 'Mientras el cuerpo aguante', 'Oro irlandés', 'No estás sola', 'Si pudiera parar el tiempo' o la nostálgica 'Vuelvo a Granada'. Para entonces, ya había habido tímidos intentos de levantarse de los asientos de los espectadores (que se han quedado en manos arriba y aplausos) y, sobre todo, muchas canciones (más bien estribillos) cantadas al unísono entre un Miguel Ríos al que se le vio muy cómodo y hablador, y sus seguidores.

Así, la noche ha ido discurriendo entre otras canciones como 'Generación límite', 'Todo a pulmón' y 'El blues del autobús'. Y también ha habido tiempo para que uno de sus músicos, Luis Prado, interpretara al piano uno de sus temas propios, 'Estoy gordo', y para que Miguel Ríos se lanzara con 'Insurrección', de El último de la fila.

Un final que nadie quería

Para casi todo había hueco este miércoles... pero todo tenía que tener un final y después de enlazar 'Los viejos rockeros nunca mueres', 'Rock and roll Boomerang', 'El rock de la cárcel' y 'Sábado noche' se ha vivido el primer amago de final, que sí ha llegado con un arreón final comandado por 'Santa Lucía'.

Si lo de esta noche ha sido una despedida o no del público zaragozano quizá no lo sabe ni el propio Miguel Ríos, pero la posibilidad es más que una simple elucubración. Y por eso, quizá el público de la sala Mozart lo ha despedido por todo lo alto cuando ha culminado su concierto con otro de sus clásicos, el 'Himno a la alegría'.

El público de Zaragoza ha vuelto a demostrar (y ya van muchas veces) que responde a la llamada de Miguel Ríos, aunque hasta los formatos de sus conciertos se han adaptado a los tiempos de unos y de otros. ¿Quién le diría a Mike Ríos que iba a actuar en una sala como la Mozart del Auditorio de Zaragoza? Como dice otros de los grandes clásicos de la música, 'los tiempos están cambiando'. Lo que no lo hace es el compromiso social, político y, sobre todo, musical que tiene Miguel Ríos con la vida.