Así se ha recuperado el manto histórico de la Virgen del Pilar que custodió Palafox
La Real Fábrica de Tapices ha restaurado la pieza que durante el asedio francés tuvo que ser protegida
La Real Fábrica de Tapices (RFT) ha culminado la restauración de un manto de la Virgen del Pilar de Zaragoza, perteneciente a la Academia General Militar de Zaragoza desde 1947. Es una pieza de alto valor histórico, ya que estuvo vinculada al general Palafox durante el asedio de la ciudad en la Guerra de la Independencia.
El manto llegó al taller de restauración de la Real Fábrica de Tapices con graves signos de deterioro causados por el paso del tiempo que comprometían su integridad. Presentaba suciedad acumulada, manchas de diversa naturaleza, pérdidas de tejido, rasgaduras y descosidos en sus elementos decorativos. A ello se sumaban problemas estructurales como deshidratación del tejido, abrasiones generalizadas, deformaciones y un montaje inadecuado. Ante esta situación, el equipo de restauración diseñó una intervención orientada a frenar el avance del deterioro y estabilizar la pieza, aplicando tratamientos específicos de conservación que garantizan su preservación a largo plazo.
Varias fases de restauración
La actuación se ha llevado a cabo siguiendo una metodología especializada en restauración textil, alineada con los criterios internacionales de conservación del patrimonio. Entre ellos, destacan el respeto absoluto por el original, el uso de materiales compatibles y la reversibilidad de todas las intervenciones.
El proceso se ha desarrollado en varias fases. En primer lugar, se ha realizado una limpieza mecánica para eliminar la suciedad superficial. A continuación, se han corregido las deformaciones mediante la alineación del tejido y la retirada de intervenciones anteriores que generaban tensiones. Finalmente, se ha llevado a cabo la consolidación estructural del manto. Como valor añadido, se ha diseñado y fabricado un sistema de soporte específico que permitirá su correcta exhibición sin comprometer su conservación.
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