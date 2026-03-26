La Buena Estrella celebra una sesión especial sobre la serie del secuestro de Quini en Zaragoza
La serie, 'Por cien millones', se estrena este 26 de marzo en Movistar+ y se grabó en la capital aragonesa
El miércoles 8 de abril, tres grandes profesionales aragoneses, el cineasta Nacho G. Velilla, el actor Jorge Asín y el músico Juanjo Javierre intervendrán en la sesión de La Buena Estrella, el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.
La sesión girará alrededor de la serie 'Por cien millones' —estrenada el 26 de marzo en Movistar+— e incluirá la proyección a las 18.00 horas de los dos primeros capítulos en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad, con entrada libre.
Después de la proyección se celebrará un coloquio con el público protagonizado por los tres invitados, moderado por el coordinador de La Buena Estrella, el escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre.
El rodaje se desarrolló, en la primavera de 2025, en diferentes localizaciones de Zaragoza, incluidos los escenarios reales de la historia. La serie trata del secuestro más mediático, surrealista y tenso de la historia de nuestro país, en un tiempo en el que el fútbol de los domingos era una de las pocas cosas inamovibles de una sociedad en cambio, a pocos días de haber tenido lugar el intento de golpe de Estado del 23F. El 1 de marzo de 1981 comenzaron los 24 larguísimos días durante lo que el país entero contuvo la respiración por el cautiverio del delantero del F. C. Barcelona y la Selección Española, Enrique Castro 'Quini'. Mientras la policía peinaba cada rincón, la gran estrella del fútbol español sobrevivía encerrada en un zulo claustrofóbico, excavado bajo un taller mecánico en un barrio humilde de Zaragoza.
Un trio de aragoneses
Los tres participantes en el coloquio, el director, uno de los actores y el responsable de la musica de la serie, son aragoneses y conocen de cerca lo que este secuestro supuso para el imaginario de la ciudad.
Nacho García Velilla (Zaragoza, 1967) es el artífice de series y comedias fundamentales, y muy populares, de las últimas décadas: 'Médico de familia', 'Siete vidas', 'Aida', 'Fuera de carta', 'Mañana es hoy', las rodadas en Aragón 'Que se mueran los feos', 'Villaviciosa de al lado' y 'Menudas piezas', o la saga de 'No manches Frida', rodada en México.
Jorge Asín (Zaragoza, 1972), actor y guionista, es una de las figuras aragonesas más icónicas del teatro y la televisión, popularizado por su trabajo en Oregón Televisión. Destacan también sus trabajos en el cine, con directores como Gaizka Urresti, Nacho Estaregui, Daniel Monzón, Javier Fesser, Paula Ortiz, Rubén Pérez Barrena, Alejandro Amenábar, Gracia Querejeta o con el mismo Nacho García Velilla en 'Villaviciosa de al lado'.
Juanjo Javierre (Huesca, 1968) es compositor, teclista y productor musical. Considerado como uno de los pioneros de la dance music en España. Dirigió el documental 'España baila' (2008). Es el músico habitual de las películas y series de Nacho García Velilla.
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