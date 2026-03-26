Crítica de Javier Losilla del concierto de Miguel Ríos: ¡Bien-ve-ni-dos!

Ardían las próstatas en el concierto de Miguel Ríos, el miércoles noche en el Auditorio de Zaragoza, así, a secas, liberado de tonterías principescas. Y las glándulas de Skene, en las señoras, también anduvieron a toda cocción. La edad no perdona ni a los hijos e hijas del rocanrol (Miguel ya se preocupó de dejar claro que no estamos en los años 80 y que hay que ir purgando la cosa del machismo como él lo hace en cada actuación cantando 'No estás sola'). La edad a todos convierte en abuelos de un tiempo de noches de verano y rock en el ruedo, porque también entonces los toros estaban de moda.

“Bien-ve-ni-dos”. Es la palabra clave, así silabeada, con la que empieza todo, la que levanta el suelo pélvico y los ánimos de los entusiastas seguidores de Ríos (81 años del ala), artista incombustible de una pista musical en la que mandan, lógico, los jóvenes leones y leonas del rocanrol, del trap y del reguetón, pues es lo que hay y lo que toca. Pero hay más, claro. Ahí está Dylan, sin ir más lejos, 84 castañas, a quien parece que se le vaya a caer la casa encima si deja de dar vueltas por los escenarios con esa gira que no tiene fin. Y el propio Miguel Ríos, que se fue y volvió, porque quien estuvo en la pomada, como dicen los horteras de antaño, no puede pasar del escenario a ver obras, aunque estas sean las de los nuevos jardines de Babilonia que, no tan explícitamente, promete la alcaldesa de los bulbos de tulipán mientras las cotorras argentinas llenan la ciudad de mierdas verdes. ¡Hola, primavera!

Solvente The Black Betty Trío

Miguel está de tour, dicho a la francesa, ahora que los jóvenes han descubierto que el francés no es una lengua sino una postura, que ha titulado 'El último vals', acompañado por los alegres y solventes pillastres de The Black Betty Trío, que en realidad es un cuarteto, sonorizado muy cargado de agudos y con una mezcla un poco rara, pensando más en un pabellón que en un espacio dedicado a la música clásica, en el que hay que cuidar mucho el volumen y otros detalles. Miguel está de 'tour', digo; estupendo de voz, dicharachero hasta decir basta, comprometido con la cosa política y social, y con esa tendencia a instruir deleitando que siempre ha tenido, algo atemperada, eso sí, por los años. Como está en forma, aunque le duelan las corvas, hace una actuación larga, combinando viejas y nuevas canciones, viejas y nuevas parrafadas entre piezas, viejas y nuevas experiencias vitales.

Casi al principio del concierto una espectadora ya pidió 'Himno a la alegría'. “Pues no te queda nada”, le respondió el artista. Y la señora aguantó, con gusto, imaginamos, 19 canciones (hay que contar la que interpretó solo el grupo) hasta que llegó la despedida y sonó Beethoven en la voz de Miguel, pañuelo palestino al cuello, que le habían lanzado en 'Oración', el segundo bis, momento que aprovechó para recordar el genocidio que algunos omiten nombrar por la teoría de lo que no se nombra no existe. ¡Ja! El bis había comenzado con lo que bien podría ser la canción del Servicio Aragonés de Salud ("por favor, dame una cita…!"); 'Santa Lucía', o sea. Pero hasta ese apoteósico final con las próstatas y las glándulas de Skene ya pidiendo socorro, el granadino revisó lo revisable y puso a cantar a los paganos (y a bailar con los dobletes 'Los viejos rockeros nunca mueren / Rock And Roll Boomerang' y 'El rock de la cárcel / Sábado a la noche'. Desde 'Mientras el cuerpo aguante' a 'El blues del autobús'; pasando por 'Generación límite'; 'Año 2000'; 'No es la tierra, estúpido, eres tú'; 'El río'; 'Vuelvo a Granada'; 'Si pudiera parar el tiempo'; 'Oro irlandés'; 'Insurrección' (todos sois Manolo García, piropeó al público) y 'El último vals' (hubo más), Miguel Ríos trazó la vigorosa cartografía personal de un músico que se resiste, y hace bien, a la retirada. Tal vez se exceda en algunos parlamentos entre canciones (entiendo, no obstante, que necesita un respiro, y, de hecho, se tomó uno breve de dos minutos y medio), o se meta en jardines (una marca de la casa) de los que es difícil salir. Pero de lo que sí sale airoso es de un repertorio que adapta, sin que pierda su esencia, a su tiempo y a su ritmo.

En tiempos complejos (“y peligrosos”, dijo) es admirable que alguien que podía estar en casa pontificando desde el sofá sobre lo humano y lo divino baje a la arena, se moje artística y políticamente, y se eche al cuerpo casi 20 canciones sin perder el resuello y el oremus. Aunque le duelan las corvas y ya no suelte (¡con lo divertido que era!) improperios contra los críticos, como antaño. Bien-ve-ni-do. Sin ese, ahora.