El Slap! Festival vuelve al Cámping de Zaragoza

El Slap! Festival ya tiene fecha para su próxima edición: 19 y 20 de junio de 2026. Y lo hace con una noticia especialmente simbólica para su público: el festival vuelve al Cámping de Zaragoza, un espacio profundamente ligado a su historia, a su identidad y a la memoria colectiva de varias generaciones de público. De hecho, este hito coincide con el 25 aniversario de Desafinado Producciones, una marca que dio vida a varios de los proyectos culturales que han puesto en el mapa cultural estatal a Zaragoza.

El regreso al camping no es solo una decisión logística ni una cuestión de ubicación. Es, sobre todo, una declaración de intenciones. Supone recuperar uno de los espacios más reconocibles de la historia del festival y volver a un formato que conecta con la esencia con la que Slap! ha construido, edición tras edición: el espíritu de encuentro, convivencia y celebración que convirtió este enclave en una de las imágenes más queridas del festival.

Música, cultura y comunidad

Aunque la programación completa de lo que sería su edición XVI todavía no se ha desvelado, Slap! avanza que esta edición quiere reforzar precisamente aquello que ha hecho del festival una cita singular: la convivencia entre música, cultura y comunidad. A lo largo de su trayectoria, el festival ha construido una personalidad propia y muy reconocible, vinculada a la música negra y a todas las escenas, sonidos y culturas que nacen de ella o dialogan con ella: del funk, el soul y el rhythm & blues al hip hop, la electrónica, los ritmos mestizos y otras expresiones contemporáneas que comparten raíz, actitud y pulso. A esa identidad musical se suman también otras líneas que forman parte del ADN del proyecto, como los conciertos “a remojo”, con todo el público en la piscina, o su dimensión intergeneracional, con talleres artísticos variados y actividades pensadas para público familiar, lo que ha permitido que Slap! sea mucho más que un cartel de conciertos.

En este contexto, la organización está ultimando además una campaña de 'crowdfunding' con la que quiere implicar de forma directa a su comunidad en este regreso. La iniciativa nace con un objetivo claro: sumar fuerzas para hacer posible una edición cuidada y coherente con el espíritu del festival, reforzando tanto su propuesta musical como las actividades paralelas y el modelo de experiencia que siempre lo ha diferenciado.

Este 'crowdfunding' no se plantea únicamente como una vía de financiación, sino como una forma de participación y de apoyo colectivo a una manera de entender y reivindicar la cultura. Una invitación a que quienes han formado parte de la historia de SLAP! puedan también ser parte activa de su futuro.

En las próximas semanas se darán a conocer nuevos detalles sobre esta edición, incluyendo programación, entradas y novedades.