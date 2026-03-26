La Fundación Ibercaja celebra el 280 aniversario del nacimiento de Goya con actividades para todos los públicos

Acercar, preservar y difundir la obra y la figura de Francisco de Goya es uno de ejes fundamentales dentro de la labor que realiza Fundación Ibercaja. Como parte de este compromiso y para celebrar el aniversario de su nacimiento, se van a llevar a cabo diferentes propuestas que incluyen teatro y visitas teatralizadas para todas las edades y públicos en el Patio de la Infanta, cuya sala de exposiciones acoge la exposición 'Goya. Interludio', con las 31 obras del genio aragonés que atesora el Museo Goya, actualmente inmerso en las obras de ampliación y renovación.

Las propuestas comenzarán el próximo sábado 28 de marzo, a las 11:30 horas, con una cita para toda la familia. 'Se buscan brujos y brujas para preparar los cuadros de Goya' es el título de esta propuesta que combina teatro y juego, y que busca recrear con los participantes algunas de las obras que pintó el aragonés más universal, entre ellos las brujas. Se trata de una forma diferente de dar a conocer las pinturas de Goya, así como los secretos y misterios que escoden, con una actividad dirigida para pequeños y mayores, llevada a cabo por Los Navegantes.

Un año más, con esta celebración vuelven las visitas teatralizadas a la exposición de 'Goya. Interludio', para descubrir de una forma diferente el conjunto de obras de Goya que atesora Fundación Ibercaja, el próximo domingo 29 de marzo, a las 11:30 horas. La guía encargada de esta actividad será la nuera del propio Goya, Gumersinda, quien también expondrá conflictos familiares, momentos íntimos y anécdotas que no pueden verse en los lienzos.

'El último sueño de Goya'

Como broche final a este programa, el lunes 30 de marzo, tendrá lugar la representación teatral 'El último sueño de Goya', escrita y dirigida por Olga Larrubia y protagonizada por los actores Javier Vázquez, Esther Albalá, Rubén Remacha y Blanca Láinez. Se trata de una propuesta destinada a redescubrir al gran maestro aragonés desde una perspectiva profundamente humana.

La obra se sitúa en el momento final de su vida, cuando desde su exilio en Burdeos vuelve a su natal Fuendetodos, acompañado por Leocadia Zorrilla. En ese entorno cargado de recuerdos, Goya evoca los episodios que marcaron su existencia: las personas que le acompañaron, las decisiones que definieron su trayectoria y las experiencias que moldearon su mirada única sobre el mundo.

De esta forma, se confirma un retrato profundamente humano del artista, más allá del genio universal, mostrando a un hombre comprometido con la sociedad que le rodeaba y siempre dispuesto a seguir aprendiendo hasta el último instante.

Exposición 'Goya. Interludio'

Para continuar con la celebración del aniversario del artista aragonés, los zaragozanos y visitantes pueden seguir conociendo la exposición 'Goya. Interludio', que reúne las 31 obras de Francisco de Goya que hasta ahora han estado expuestas en el Museo. El propio Francisco de Goya es quien recibe a cada uno de los visitantes que lleguen a la sala de exposiciones del Patio de la Infanta, a través de su 'Autorretrato', una de las joyas dentro de la Colección Fundación Ibercaja.

El recorrido por la muestra nos sitúa en diferentes momentos artísticos a lo largo de la vida del pintor, como su etapa en Zaragoza, cuando pintó el boceto para la decoración al fresco de la bóveda del Coreto de la Virgen, en la basílica del Pilar de Zaragoza, o su posterior etapa en Madrid, con grandes retratos como el realizado a 'Félix de Azara' o la 'Reina María Luisa de Parma'. También hay un espacio dedicado a la pintura religiosa y a obras más críticas con la sociedad y política de la época, como en 'Baile de máscaras' y el boceto de 'El dos de mayo de 1808', también conocido como 'La carga de los mamelucos'.

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Sumado a los diferentes cuadros, se exponen también las tres maquetas realizadas por Bayeu para las cúpulas de la Basílica del Pilar. Este viaje a través de más de 30 obras de Goya finaliza con una de las últimas incorporaciones que llevó a cabo el museo: la única serie completa y conservada de escenas de 'Juegos de niños'.