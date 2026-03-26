Los seguidores de Juanjo Bona están de enhorabuena, Martin abrirá su gira en Zaragoza: cómo conseguir las entradas

La edición de 'Operación Triunfo' que coronó a los aragoneses Naiara y Juanjo Bona fue una de las más seguidas de la historia y eso ha hecho que, por ejemplo, cada concierto de Juanjo Bona, sobre todo en Aragón, se convierta en una auténtica demostración de que el fenómeno de masas de sus fans sigue muy vivo.

Tras su espectacular concierto fin de gira en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza en el que contó con invitados especiales como Amaral y su pareja, Martin Urrutia, ahora precisamente es el momento del bilbaíno Martin que va a iniciar su gira en la sala Oasis de la capital aragonesa, su 'Insolación Tour', basado en su primer disco que verá la luz el próximo 10 de abril.

Propuesta íntima y personal

Martín Urrutia presenta su proyecto en directo con una propuesta íntima y personal dentro del nuevo pop español. "Un concierto donde voz, emoción y cercanía con el público se unen para vivir sus canciones en directo en un formato especial.", aseguran desde su oficina.

El concierto será el 15 de mayo y las entradas (aunque ya quedan pocas) se pueden comprar a través de la web del propio Martin Urrutia. Las apuestas están abiertas, las de si Juanjo Bona saldrá a cantar alguna canción con Martin. Algo que parece casi una certeza.