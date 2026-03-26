Miguel Ríos se confiesa durante su concierto en el Auditorio: "Zaragoza fue el culmen de mi carrera"

Miguel Ríos demostró, una vez más, este miércoles en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza que sigue en plena forma y que, con sus 81 años, es capaz de facturar conciertos de primer nivel cuando suma ya casi 65 años en los escenarios. De hecho, durante la actuación de Zaragoza recordó que fue hace 64 años cuando entró en el estudio a grabar su primer disco. Entonces le dijeron que "el rock estaba muerto", bromeó el artista aludiendo al recorrido posterior que ha tenido el género.

Durante el concierto, en el que Miguel Ríos habló mucho entre canción y canción, también recordó sus estancias en la capital aragonesa: "He tenido la suerte de tocar muchísimas veces durante las Fiestas del Pilar y en muchas más fechas. Al principio de todo tocaba en el extrarradio y, poco a poco, me fui acercando más al centro", aseguró en su alocución.

Más de 40.000 personas

"Pero de Zaragoza -afirmó- recuerdo una fecha, el 30 de junio de 1983. Tocamos en la Romareda y la llenamos con más de 40.000 personas. Fue el culmen de mi carrera, el tope", aseguró entre una gran ovación del público. "¿Cuántos estuvisteis en ese concierto?", preguntó a continuación. Y más de la mitad de la sala ha levantado la mano porque estuvo disfrutando de aquella actuación hace nada y nada menos que 43 años.

Aquel concierto supuso el inicio de la gira 'El rock de una noche de verano', pero, además, fue la constatación de que el rock podía llenar grandes recintos como estadios de fútbol en España. Por eso, para Miguel Ríos fue tan importante aquella actuación, fue el inicio de una gira triunfal en el que salió todo perfecto y demostró que podía congregar a grandes multitudes en torno a su música.