Miss Bolivia (actúa en Zaragoza): "La industria musical todavía es muy patriarcal y machista"

Vuelve a España donde últimamente parece que hay mucha gente que tiene de modelo a Milei.

¡En el mundo entero! Y eso me da bastante miedo a veces, porque es una tendencia global y un síntoma de la humanidad. Las ultraderechas vienen con un montón de avasallamientos, de derechos humanos, de los recursos naturales,… ponen el capitalismo salvaje ante todo. Me da miedo de que nos acostumbremos. Hay que promulgar la atención, no acostumbrarse, no incorporar el síntoma y hacerlo carne.

Su apuesta es luchar a través de la música, ¿le merece la pena?

Estoy muy agradecida por el privilegio de poder dedicarme a hacer música y poder vivir de eso. Yo hace 20 años que estoy en el proyecto Miss Bolivia, y hace 20 años que también soy psicoanalista. La música me da esa impunidad y ese privilegio que da el escenario, que es una situación de poder sonar en la radio o tener un micrófono en la mano. El gran ejercicio es qué hacemos con ese poder, si me lo como para el ego, o si aprovecho y lo canalizo. Esta lucha que no es mía, yo soy una mínima parte, pero la dejo salir por ahí. No creo que sea una obligación que todos los artistas tienen que promover la lucha a través del micrófono, pero sí es una oportunidad y yo la tomo.

En el fondo usar el cuerpo también es revolucionario si se usa como uno quiere.

Yo creo que el cuerpo durante siglos ha estado silenciado, reprimido, castrado, mutilado… Y hay que poner el cuerpo no como objeto, sino como sujeto, un cuerpo que habla, un culo que se mueve y que no es un culo objeto, sino poder también decir mira cómo llamo la atención sobre esto y ejercer la soberanía del cuerpo. Es una cuestión de resignificar y utilizarlo como un arma, como una herramienta discursiva.

La rapera argentina Miss Bolivia. / EL PERIÓDICO

De hecho, los totalitarismos lo primero que quieren controlar es la palabra y el baile.

Yo siempre tomo como ejemplo la esclavitud afrodescendiente, como lo primero que hicieron fue reprimir las danzas, la música, el baile, y cómo los pueblos se han arreglado para de manera encubierta seguir haciéndolo. Y yo siento que un pueblo que baila es más difícil de dominar.

¿De dónde le vienen los sonidos que predica?

Siento que fue algo muy orgánico. Tuvo que ver con mi escucha de adolescente. Ese pulso, ese latido, de alguna manera a mí me convocó como si fuera un mantra, el reggae y el rap. Yo no estudié música, lo único que sí estudié desde muy chica es la batería y es lo único que sé leer a nivel musical. Cuando empecé a escuchar rap era como tocar la batería con las palabras. Además debo decirte que soy una 'nerd' patológica. Mi libro favorito en la infancia era el diccionario y entonces empecé a probar con la rima.

¿Ahí empezó todo?

Tengo 50 años, yo empecé a los 30 años el proyecto de Miss Bolivia. Ya tenía muchos golpes de la vida y ya había pasado por muchas experiencias, había hecho dos carreras universitarias y la palabra me fluía. Aquí se trató de desacartonarla, desacademizarla y poder usarla mal, incorrectamente, con incorrección gramatical y sintáctica para subvertir un poco lo académico. Pero lo que me interpeló y me motivó de verdad fue ver a Mala Rodríguez en Argentina hace 20 años, acabó y me fui a casa a escribir. Entonces el rap era muy macho, centrado en quién la tiene más grande, la plata y las putas. Y acá estaba esta mujer diciéndole 'tu madre es la puta, la mía es empleada'.

Habla de resignificar el lenguaje, ¿por eso se puso ese nombre artístico?

Me encanta poner al lado de la palabra miss, que es una palabra yanqui, que denota estatus, una palabra 'sudaca', como es Bolivia. Después también me pareció que era interpelar a estos concursos de belleza tan tóxicos, donde muchas adolescentes y jóvenes terminan muy rotas y dañadas por perseguir estos cánones de qué es la belleza. La belleza está en los 'sudacas', en la Pachamama, en la tierra, en lo originario.

Significarse tiene también su exposición negativa, ¿cómo lleva acumular tantos 'haters'?

Cuando era más joven y los creía más importantes, les contestaba, pero he perdido mucho tiempo, mucha neurona, y yemasrespondiendo a un Juan Carlos que está atrás de la pantalla y que no tiene ni idea. Y con el tiempo la verdad es que se va haciendo un cuero como más espeso, donde no entra el poro, se cierra. He entendido que cuando hay movimientos importantes, hay muchos movimientos y momentos de adhesión y de gratitud y de identificación. Y hay mucho movimiento reactivo cuando uno está diciendo algo de alguna manera diferente a la norma.

Y más en un mundo tan masculino...

Me ha pasado de ir a shows de rap y que todos los varones, que todos estén así cruzados de brazos y que nadie haga nada, porque yo mezclaba cumbia con rap, en el reino del purismo era una herejía tirar bases de cumbia y rapear encima. Entonces me ha tocado estar en frente de hielo o enterarme de que yo cobraba mucho menos que los artistas varones porque la industria era, y todavía lo es, muy patriarcal y muy machista.

Que en el 2026 todavía haya que celebrar conciertos como el de Zaragoza para el empoderamiento femenino no habla muy bien de nosotros como sociedad.

Sí, yo siento que lamentablemente todavía es necesario y no importa en qué lugar del mundo sea, también siento que es una oportunidad para homenajear todo el año debería ser quizás el día o el mes de la mujer trabajadora, pero bueno, marzo sigue siendo un mes que condensa más este tipo de eventos. Sí, es una pena y es una injusticia que todavía tengamos que estar marcando la agenda con cierto tipo de aseveraciones políticas. Me interesa ser inclusiva, que vengan todos los varones, las mujeres, las personas no binarias, porque si no, a veces corremos el riesgo de quedarnos en un hermetismo, se cierran los poros y se extingue. Entonces hay que seguir incluyendo, convocando a las personas mayores también. Para todos, para todes.