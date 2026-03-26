La zaragozana Cristina Yáñez recibe la Medalla de la ADE por su trayectoria profesional

La directora de escena aragonesa Cristina Yáñez, ha sido distinguida con la Medalla de la ADE, un reconocimiento otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España a aquellos profesionales que, además de ser socios de la entidad, cuentan con una trayectoria consolidada y más de 25 años de pertenencia a la asociación.

El acto de entrega tuvo lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid el pasado lunes 23 de marzo, en un evento que reunió a destacados profesionales del ámbito de las artes escénicas. Este galardón viene a poner en valor una larga y comprometida carrera en el ámbito de la dirección escénica, consolidando a Yáñez como una de las figuras destacadas del panorama teatral.

La Medalla de la ADE se suma a otros importantes reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria, entre los que se encuentran la Tarasca de la ADE (2002), el Premio Nacional Adolfo Marsillach por una labor teatral significativa (2012), el Premio Artes & Letras de Heraldo de Aragón (2016) y el título de Hija Predilecta de la ciudad de Zaragoza (2012), así como otros galardones por su trabajo como actriz y directora de escena en el ámbito nacional e internacional.

Una trayectoria en los teatros

En la actualidad, la compañía zaragozana Tranvía Teatro, dirigida por Cristina Yáñez, suma seis candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas de España por la obra 'El camino de la sal', de Paco Zarzoso, una coproducción con las compañías Hongaresa de Teatre y La Ruta 40. El espectáculo, estrenado en la Sala Beckett de Barcelona, pudo verse en Zaragoza en diciembre de 2025 en el Teatro de la Estación y ha iniciado posteriormente una extensa gira por distintas localidades españolas.

Asimismo, Cristina Yáñez estrenará próximamente en Zaragoza una nueva producción bajo su dirección escénica: 'Llueve y hace sol en París', de Abel Neves, protagonizada por las actrices Silvia Espigado e Inmaculada Oliver. El estreno tendrá lugar el próximo mes de mayo en el Teatro de la Estación.

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Con este nuevo reconocimiento, Cristina Yáñez continúa afianzando su contribución al desarrollo y la difusión de las artes escénicas en España.