Abierta la convocatoria para ayudas al sector cultural del Ayuntamiento de Zaragoza, dotada con 500.000 euros

Los agentes de la industria cultural de Zaragoza, así como los proyectos culturales promovidos por entidades o personas ajenas a este sector, podrán beneficiarse, un año más, de la convocatoria de ayudas impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Cultural, dotada con 500.000 euros.

Desde este jueves, 26 de marzo, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 14 de abril de 2026. Los interesados en esta convocatoria que gestiona la sociedad municipal Zaragoza Cultural podrán concurrir con proyectos en los ámbitos de cultura tradicional aragonesa, artes escénicas, artes plásticas y visuales, cine y audiovisual, promoción del libro y la lectura, y música y actividades musicales.

De este modo, el Gobierno de la Ciudad continúa respaldando al sector cultural local, facilitando el desarrollo de proyectos que contribuyen a la dinamización cultural de Zaragoza. Estas ayudas buscan, además, consolidar el tejido creativo, favorecer la estabilidad de las estructuras culturales y promover iniciativas que generen empleo y riqueza en la ciudad.

En las últimas cinco convocatorias se han distribuido subvenciones para 602 proyectos, 70 de ellos correspondientes a 2025. Desde 2020, los creadores de la ciudad han percibido este aliento a sus trabajos con una cuantía que, una vez sumados los fondos que el consistorio va a distribuir este año, alcanzan los 4.566.000 euros.

La convocatoria está dirigida a quienes promueven la organización y realización de actividades culturales y soliciten apoyo para la producción, difusión y promoción del tejido cultural zaragozano. Los proyectos de profesionales del sector podrán presentarse en dos categorías: consolidados, con al menos cuatro ediciones, y de nueva o reciente creación, con menos de cuatro ediciones. Por su parte, las iniciativas promovidas desde el ámbito no profesional también podrán optar a estas ayudas (se hayan celebrado ya o se vayan a celebrar), priorizando aquellas que contemplen exhibición pública.

Asimismo, la convocatoria incorpora una especial atención al impacto social de los proyectos, fomentando propuestas que favorezcan el acceso de la ciudadanía a la cultura y que integren valores como la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad.

La cuantía individualizada de las ayudas a conceder no podrá superar el 80% del presupuesto total del proyecto presentado ni exceder de 18.000 euros en el caso de proyectos profesionales.

Criterios de valoración de los proyectos

Para la distribución de los fondos, el Ayuntamiento de Zaragoza establece criterios como el interés artístico y cultural del proyecto, la originalidad e innovación de la propuesta, la coherencia entre concepto y desarrollo, la viabilidad económica, la capacidad de mantener y generar empleo, los mecanismos de evaluación, el plan de comunicación, la cooperación cultural nacional e internacional, el valor social y la participación del proyecto.

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En el caso de proyectos culturales promovidos por entidades no profesionales, los criterios se adaptan a su naturaleza, manteniendo 8 criterios que se equiparan a los anteriores, excepto el referido a la creación de empleo y a la cooperación nacional e internacional.