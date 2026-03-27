'Aragón, tierra de cultura' lleva su programación del fin de semana a Torralba de Ribota y Daroca

Las actuaciones del programa 'Aragón, tierra de cultura' llegan este fin de semana a la localidad zaragozana de Torralba de Ribota, que podrá disfrutar ese sábado del concierto de Laura Blossom y David Pellejer; y Daroca, población que contará el domingo con el espectáculo de danza 'Rasmia', de Miguel Ángel Berna. De esta manera, los espectáculos promovidos con esta iniciativa cumplen con el objetivo de difundir la cultura de la propia comunidad de forma gratuita.

La iglesia de San Félix Mártir de Torralba de Ribota se convertirá este sábado a las 18.30 horas en el escenario perfecto para 'Re-Cordis', una actuación de Laura Blossom y David Pellejer que propone un encuentro íntimo entre el artista y la audiencia, invitando a quien escucha a empatizar y conectar con sus propias vivencias.

El programa reúne piezas emblemáticas que son, en sí mismas, retratos de la condición humana. Desde la sensibilidad de los boleros de Armando Manzanero, hasta la intensidad contemporánea de Mon Laferte, pasando por la melancolía de clásicos del pop español como 'Y si fuera ella' de Alejandro Sanz, y la elegancia de la bossa nova en 'La chica de Ipanema'. En este concierto, la música en español es "una invitación a sentir, a compartir y, sobre todo, a volver a pasar por el corazón aquello que nos hace humanos".

Laura Blossom y David Pellejer en Torralba de Ribota

Laura Blossom es la fundadora de la compañía Icarus Actores y ha trabajado en musicales como 'Peter Pan' con Candileja Producciones, 'Cabaret Oriental' con Alba Torres, 'La Niñera Mágica' con Paz Molina, o 'Desconocidos' en Microteatro Madrid. En 2024, recibió el Premio a Mejor Interpretación Femenina en el festival Belchite de Película y, en 2025, ganó el primer premio en el Concurso de música española Corita Viamonte.

Por su parte, David Pellejer fue elegido compositor becario de la Orquesta Sinfónica de Navarra en la temporada 2013/2014 y, en 2016 creó el curso para Jóvenes Músicos Villa de Montalbán. La gran acogida del público ha hecho que sus obras se hayan estrenado e interpretado por todo el mundo, como por ejemplo en el Open Space Festival of New Music de Colorado, SNG de Maribor, el Kuala Lumpur Performing Arts Centre de Malasia, o el Auditorio de Zaragoza.

Ganador del Primer Premio del Concurso de Cámara Fundación FIDAH, David Pellejer toca habitualmente música de cámara en variados formatos y estilos, formando parte del dúo de violín y piano 'Olite-Pellejer' con la violinista Alma Olite, del dúo de jazz Chic to Chi" o de la compañía de teatro musical MikrÓpera.

La danza de Miguel Ángel Berna en Daroca

Por otro lado, la casa de cultura de Daroca acogerá desde las 17.30 horas de este domingo 29, la destreza del bailarín Miguel Ángel Berna, que llega con su espectáculo 'Rasmia', que "representa una lucha contigo mismo de vida o muerte y es ahí donde entra la magia", según lo ha definido el propio artista.

'Rasmia' es una hora de baile intensísima, con el bailarín y sus músicos solos, con la soledad en el escenario acompañada por el sonido del elemento a través del cual Berna muestra su alma: la castañuela.

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Todo ello con "derroche de energía, coraje, locura, templanza, un baile que traspasa, que conmueve, un fluido de sensaciones, donde el público, inmóvil, se emociona, siente".