El extraño motivo por el que Sílvia Pérez Cruz cancela su concierto en Zaragoza: "Hemos agotado todas las vías posibles"

Sílvia Pérez Cruz ha cancelado el concierto que iba a ofrecer en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el próximo 2 de mayo. "Lamentamos comunicar con profundo pesar la cancelación del concierto de Sílvia Pérez Cruz", reza el comunicado que le ha llegado a los compradores de las entradas que prácticamente ya habían completado el aforo de la sala.

"Esta cancelación -prosigue el mensaje- se produce por causas sobrevenidas e involuntarias que impiden la celebración del evento en las condiciones artísticas y técnicas requeridas. Tanto la artista como el equipo organizador han agotado todas las vías posibles para preservar la cita con el público zaragozano, si bien, lamentablemente, no ha sido posible encontrar una solución alternativa viable".

"Pedimos disculpas"

Así, Sílvia Pérez Cruz, que cuenta con un público fiel en Zaragoza tal y como ha quedado patente en las múltiples ocasiones en las que ha actuado en la ciudad, no lo hará tal como estaba previsto el próximo 2 de mayo. "Pedimos disculpas a todos los fans por los inconvenientes que esta cancelación pudiera ocasionar. Somos conscientes de la expectación generada en torno a este concierto y entendemos la decepción que supone este escrito. Agradecemos de corazón la fidelidad y el apoyo constante del público aragonés a Sílvia Pérez Cruz, y confiamos en poder anunciar próximamente una nueva fecha que les permita disfrutar de su extraordinario talento".

Las devoluciones de las entradas se realizarán, según reza el comunicado, a partir del 30 de marzo a las 9.00 horas y hasta el 6 de abril a las 23.59 horas.