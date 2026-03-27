El Festival de Nantes estrena el documental sobre Manuel Vicent de Luis Alegre y David Trueba

'Mañana seré feliz' se estrenará el próximo 23 de abril, Día Internacional del Libro— en Movistar Plus+, donde se podrá disfrutar de esta película que aspira a dejar testimonio de la magia oral del escritor y periodista Manuel Vicent, un genio del arte de la conversación.

Además, el largometraje participa este sábado 28 de marzo en Récits littéraires, Recits cinématographiques, una sección del Festival de Cine Español de Nantes que explora las fructíferas relaciones entre el cine y la literatura, con la presencia de David Trueba y Luis Alegre.

Público internacional

'Mañana seré feliz' se estrenó en el Festival de Cine de Málaga el martes 10 de marzo, el día que Manuel Vicent cumplía 90 años, y recibió una gran acogida por parte del público y la crítica que formó parte de la 29 edición del certamen andaluz. Ahora, 'Mañana seré feliz', se convierte en uno de los pocos documentales españoles elegidos para viajar hasta Nantes y presentarse al público francés e internacional.

La película no es un recorrido por la vida y la obra de Vicent, algo que ya han reflejado libros, estudios, reportajes, entrevistas o programas de televisión. 'Mañana seré feliz' recoge las impresiones, pinceladas, observaciones, metáforas y vivencias de Vicent alrededor de episodios, personas y lugares cruciales de su vida —su infancia y el clima moral que la dominaba, sus padres, Valencia, El Café Gijón de Madrid…—, de algunos mundos (los toros, la noche, el juego), de personalidades como el Rey Juan Carlos o de muy diversos asuntos: el amor y el desgaste del amor, la pareja, los hijos, la amistad, el sexo, la religión, los curas, Dios, la fe, el sentido de la vida, el éxito y el fracaso, la inmortalidad, el paso del tiempo, la vejez, la muerte o los misterios de la naturaleza humana.

Vicent se sumerge en sí mismo y desliza confesiones y reflexiones muy llamativas, cargadas de gracia y profundidad, pero muy alejadas de cualquier tipo de afectación o solemnidad. A sus 90 años mantiene una memoria, una frescura mental y una alegría apabullantes. Tiene “swing”, eso que él tanto aprecia en la gente.

El hilo conductor

El hilo conductor de 'Mañana seré feliz' es Manuel Vicent sentado en una silla. Esa imagen es arropada y enriquecida por una banda sonora original—música de jazz compuesta por el ilustre pianista Ignasi Terraza- y por una selección de imágenes, incluidas fotografías del archivo personal de Vicent, fragmentos del NODO, películas o programas de televisión.

La película se abre y se cierra con la voz en off de la actriz Carmen Machi mientras lee 'Lo que no hay que decir', una de las míticas columnas dominicales de Vicent en la contraportada de El País, diario en el que colabora desde 1977, pocos meses después de la fundación del periódico en mayo de 1976, hace ahora 50 años.

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El título, 'Mañana seré feliz', es una expresión que Vicent deja caer cuando, en la película, dibuja su autorretrato. Vicent nunca pierde la ilusión de alcanzar la imposible felicidad.