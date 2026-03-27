‘El retorno del guardián’ reúne a más de 200 personas en Zaragoza para visibilizar el futuro del lince ibérico en Monegros Sur

El documental ‘El retorno del guardián’ se ha estrenado este viernes en el auditorio de CaixaForum de Zaragoza, que ha reunido a más de 200 personas en un acto que ha convertido el cine en espacio de reflexión sobre el futuro del lince ibérico en Aragón.

El documental, impulsado por la Plataforma Monegros por el Lince Ibérico y el Ayuntamiento de Farlete, ha sido llevado a cabo por la productora aragonesa Apache Comunicación, ha analizado la reintroducción del lince ibérico en España desde una mirada divulgativa y cercana, conectando experiencias reales de éxito en distintos puntos de la península con la realidad del sur de Los Monegros y la Sierra de Alcubierre.

La presentación del documental ha contado con la participación de representantes institucionales, del ámbito académico y del territorio. Entre ellos, han asistido el director general de Medio Natural, Caza y pesca; Alfonso Calvo Tomás; el jefe del Servicio de Biodiversidad, Manuel Alcántara; el jefe de la Sección de Especies Catalogadas del Gobierno de Aragón, Rafael López; el representante de la Fundación Quebrantahuesos Juan Antonio Gil, y el vicerrector de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, Eliseo Serrano Martín.

En representación de la Plataforma Monegros por el Lince, Belén Torres ha destacado que esta especie, una de las más emblemáticas de la fauna peninsular, ha logrado recuperar gracias a “un ambicioso proyecto nacional” liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con las comunidades autónomas.

“Este documental sirve para explicar, desde la experiencia real, qué supone esa recuperación y qué oportunidades abre”, ha señalado Torres, además de recordar que “el lince es una apuesta de futuro para nuestros pueblos”.

En este contexto, ha recordado que estudios científicos han identificado zonas de Aragón como óptimas para su reintroducción, especialmente el entorno de la Sierra de Alcubierre, donde existen condiciones favorables como la abundancia de conejo y un hábitat adecuado. “El documental es una herramienta de reflexión y divulgación que sitúa a Los Monegros en el mapa, desde lo local a lo internacional”, ha subrayado Torres, quien ha insistido en la necesidad de recuperar el consenso social y “despolitizar el debate” para devolver el proyecto a un marco ambiental, social y económico.

En este sentido, ha remarcado que “se trata de volver a hablar desde el sentido común, desde el conocimiento científico y desde el bienestar del territorio”, ya que “tenemos que remar juntos para construir un futuro mejor”.

Un aliado para el territorio

El documental ha puesto en valor los beneficios de la reintroducción del lince, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también como motor de desarrollo rural. Entre las ventajas destacadas, se encuentran la generación de empleo, el impulso al turismo de naturaleza, la mejora de infraestructuras y el refuerzo del tejido económico local.

Además, el documental recoge testimonios de científicos, agricultores, ganaderos, cazadores y vecinos que han convivido con el lince en otros territorios, mostrando cómo su presencia ha generado nuevas oportunidades.

El público que ha asistido a la proyección del documental. / C. I.

Por su parte, Costan Escuer, vecino de Perdiguera y miembro de la plataforma impulsora, ha recordado que el lince “ha formado parte históricamente de la Sierra de Alcubierre” y que su desaparición se debió a la caza indiscriminada en épocas de dificultad.

“La plataforma nace de la necesidad de explicar lo que ha supuesto la reintroducción en otros lugares y convencer a quienes aún tienen dudas”, ha compartido, al mismo tiempo que insta a la sociedad a “conocer la realidad antes de posicionarse”.

Escuer ha insistido en que la vuelta del lince al territorio supondría “recuperar el equilibrio ecológico, apoyar a la agricultura mediante el control de la plaga de conejos y generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al turismo y al territorio”. “La ganadería no se vería afectada y la caza, lejos de perjudicarse, puede beneficiarse con el aumento de especies como la perdiz roja”, ha agregado.

Rodaje por toda España para recoger experiencias

‘El Retorno del Guardián’ ha recorrido distintos puntos de España y Portugal durante su rodaje, incluyendo enclaves clave como Doñana, en Huelva o la Sierra de Andújar, en Jaén, donde ha recogido experiencias que evidencian el éxito de la recuperación del lince ibérico. Entre otras voces, se encuentran la de Miguel Delibes, considerado el mayor experto en esta especie del planeta.

Noticias relacionadas

La producción ha logrado así construir un relato coral que conecta ciencia, territorio y sociedad, con el objetivo de abrir un debate informado sobre el futuro de esta especie en Aragón. El estreno ha confirmado el interés social por esta cuestión y ha consolidado el documental como una herramienta para fomentar el diálogo, el consenso y la reflexión colectiva sobre el desarrollo sostenible en el medio rural.