La Film Symphony Orchestra regresa a Zaragoza con un recorrido sinfónico por el cine de animación

La orquesta más peliculera del país, regresa a Zaragoza con el mayor homenaje a las bandas sonoras del cine de animación, 'Toon Story', un concierto muy especial que promete emocionar a todos los públicos. El espectáculo de la Film Symphony Orchestra, que tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 19.00 horas en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, es la última oportunidad para disfrutar en directo de icónicas bandas sonoras del cine de animación que han marcado generaciones.

Desde los clásicos que marcaron la infancia de millones de personas, como 'La Bella y la Bestia', 'Pocahontas', 'Aladdín', 'Toy Story' o 'El Rey León', hasta joyas de la animación moderna como 'Cómo entrenar a tu dragón', 'Kung Fu Panda' o 'La princesa Mononoke', el espectáculo recorrerá algunos de los títulos más emblemáticos del cine animado.

Con una puesta escena espectacular y más de 70 artistas sobre el escenario, 'Toon Story' invita al público a sumergirse en un universo de nostalgia, emoción, humor y aventuras, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, que ilustra cada obra con sus divertidos e interesantes comentarios, convertidos ya en una de las señas de identidad de FSO.

Una de las respresentaciones de Toon Story este año / FSO

Esta nueva producción de la FSO es un vibrante espectáculo visual y musical pensado para todos los públicos, donde la música sinfónica y el espíritu del cine de animación se dan la mano en un formato innovador, sorprendente y lleno de vida.

Tras 12 años de trayectoria y más de 600.000 espectadores, FSO ha iniciado esta nueva aventura con cerca de 70 conciertos en más de 30 ciudades de todo el país como Madrid (el estreno fue el 10 de octubre), Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, A Coruña, Valladolid, Murcia, Burgos, Granada, Tenerife, Gran Canaria, Vigo, Oviedo, Pamplona, Alicante, Donostia o Mallorca.

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