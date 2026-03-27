Pirineos Sur anuncia nuevos artistas para este verano: de Los Planetas a Christina Rosenvinge

La XXXIII edición de Pirineos Sur se celebrará entre el 9 y el 26 de julio sobre el escenario flotante del pantano de Lanuza y este viernes se han dado a conocer nuevos nombres de su ecléctico cartel. El festival, uno de los más longevos del país, vuelve a destacar por su gran variedad de estilos y este año reunirá salsa, rock, hip hop, folk, reggaeton o electrónica.

El sábado 11 de julio será el estreno de Los Planetas en el festival, la banda indie más importante de los últimos 30 años. Después de la exitosa gira aniversario de su debut, 'Super 8', Jota, Floren y compañía están de nuevo en los escenarios para poner en valor sus imperecederos himnos: Un buen día, Cumpleaños total, Santos que yo te pinte, Segundo premio… Será una noche de guitarras poderosas y distorsionadas.

Otra musa del rock de los 90 recalará en Pirineos Sur la misma jornada: Christina Rosenvinge. La reconocida artista alberga ya una carrera de más de 40 años, transitando del pop al rock más vanguardista, y ha entregado discos tan indispensables como Tu labio superior, La joven Dolores o Un caso sin resolver.

También se añaden nuevos nombres al segundo fin de semana del festival y es que el viernes 17, será una noche liderada por dos de las artistas nacionales más potentes del momento: Judeline y Samuraï. La primera ha construido en pocos años un universo propio que fusiona tradición y vanguardia con Bodhiria, mientras que Samuraï, con El silencio del ruido, se confirma como una de las grandes promesas del pop actual gracias a un lenguaje directo y cargado de honestidad emocional. A ellas se suma la explosión de pop, baile y energía de la zaragozana Elem.

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A estos nuevos nombres se suma la aragonesa Ester Vallejo, cantante, percusionista y compositora indie folk, que compartirá fecha con Valeria Castro y Carlos Ares el jueves 23 de julio.

Con estas incorporaciones, Pirineos Sur refuerza un cartel que dialoga entre trayectorias consolidadas y nuevas voces, reuniendo en Lanuza a nombres como Rubén Blades, ETS (En Tol Sarmiento), Dani Fernández, La Fúmiga, José González, Hens, La M.O.D.A., Sanguijuelas del Guadiana, Melanie Santiler, Suede, Nacho Vegas y Rufus Wainwright. Las entradas siguen disponibles en la web del festival con algunas fechas a punto de agotarse.