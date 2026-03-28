Un artista aragonés expone en la feria más importante de Asia: "He estado en Arco y en la Bienal de Venecia, pero esto es otro mundo"
Carlos García Lahoz expone estos días su obra escultórica en la Art Central Hong Kong, una cita fundamental de la Semana del Arte de Hong Kong donde participan artistas emergentes de todo el mundo
Entre el 25 y el 29 de marzo, el zaragozano Carlos García Lahoz ha logrado mostrar sus esculturas en la Art Central Hong Kong. En ella, durante la Semana del Arte de Hong Kong, exponen las mejores galerías de Asia y del mundo, en total 117 galeristas de una cincuentena de países.
García Lahoz participó con la galería Deep Time Art Gallery, de Foshan, con la que ya había expuesto en Abu Dhabi, Pekín, Shanghai o Hong Kong. A la inauguración, acudió la vicecónsul de España en el gigante asiático, María Suárez.
El artista zaragozano se dedica profesionalmente a la escultura desde 2009 y sus conjuntos pueden admirarse en lugares públicos de la comunidad como Mercazaragoza, el hall de la Ciudad de la Justicia, Villanueva de Gállego o Daroca y ha expuesto en el Museo de Zaragoza o en el CDAN de Huesca.
Escultura aragonesa con vocación internacional
Desde 2013 su carrera cobró una dimensión internacional, primero en Ucrania y, posteriormente, en China donde no ha dejado de avanzar en su posicionamiento de la mano del cofundador de la galería de Foshan, el pintor Fang Zi, con el que adquirió un compromiso de dar a conocer su obra en España. En esta ciudad, además, tiene una de sus esculturas instalada en el paisaje urbano desde noviembre de 2024; la pieza, que forma parte de su serie ‘Instinto maternal’ (un homenaje a la figura de la madre).
“He participado en Arco Madrid, Bienal de Venecia, Islamabad Art Fest, pero esto es otro mundo, otro nivel que debo asimilar sin perder de vista otros objetivos”, reconoce el propio García Lahoz. No en vano, es uno de los únicos tres españoles en la Art Central Hong Kong, junto a los pintores Moisés Yagües, de Murcia, y Abraham Lacalle, que concurrían con una galería madrileña.
Aunque, tal y como explica García Lahoz, esto es solo un peldaño: “Es un paso previo a nuestro gran objetivo, que es Art Basel Hong Kong, considerada una de las mejores ferias del mundo”. Mientras, continúa con sus proyectos de obra pública por todo el mundo, la próxima en Armenia.
En Aragón, su proyecto compartido España-China que lleva por título ‘Tiempo perfecto’, creada con su socio Fang Zi, se puede ver en la sala de exposiciones Francisco Pradilla, de Villanueva de Gállego.
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