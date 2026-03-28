El filme sobre La Ronda de Boltaña más cerca: "Queremos que sea un documental de todo el mundo, como la misma Ronda"

Hace pocas semanas, los responsables de Semillas Documentales y Visualmore anunciaban su intención de realizar el documental ‘La Ronda continúa’, basado en la historia del grupo folk altoaragonés La Ronda de Boltaña. Lucía Castillón, Ana Valle, Jorge Rodríguez y Sergio Beltrán asumen la responsabilidad de narrar visualmente este pedazo de la memoria colectiva de Aragón.

Después de ‘Donde quisimos vivir’ (2023), ‘Semillas’ (2024) y ‘Por una montaña digna’ (2025), Semillas Producciones vuelve a apostar por un documental de “arraigo, despoblación, el mundo rural y el Pirineo”. Será el cuarto proyecto documental en el que trabaje este grupo de jóvenes, al que se ha unido Sergio Beltrán, quien aportó un primer boceto del guion y la idea de acercarse a La Ronda, un grupo musical querido y conocido por todos ellos.

Una querencia compartida incluso por Ana Valle, que viene desde Extremadura y a quien Lucía ‘aragonesizó’ a ritmo de ‘La tronada’, ‘Mermelada de moras’ o ‘Días de albahaca’. “Ana no es de aquí, ella es de Mérida, pero lo siente como propio, al final en Extremadura ha tenido también historias muy duras y La Ronda de Boltaña canta realmente a todo lo que llaman la España vaciada”, explica Lucía Castillón, codirectora y productora ejecutiva del documental.

Su proyecto más ambicioso

Sin embargo, tal y como detalla Castillón, esta vez el proyecto es más grande y especial, lo que requiere un reparto de tareas diverso: “Tanto Jorge como Sergio están ahora en la fase de preproducción, con el guión, y luego Ana y yo estamos en la dirección, siempre codirigimos Ana y yo”. Además, cuentan con la producción de Visualmore, el apoyo de Osole Visual –empresa del Sobrarbe, experta en grabaciones en montaña- y el músico Allué Cester, quien les ayuda con el sonido.

Lucía Castillón, Ana Valle y Jorge Rodríguez son Semillas Producciones, junto a Sergio Beltrán / Semillas Documentales

“Para nosotros es muy importante que este sea un documental de todo el mundo, como la misma Ronda, queremos implicar al territorio, a los habitantes del mismo y queremos que sea un documental para todo Aragón”, reflexiona Lucía Castillón. La Ronda de Boltaña lleva más de 30 años marcando el pulso de esta región, recorriendo calles y plazas con sus gaitas de boto, laúdes, bandurrias y guitarras, desde la montaña hasta el valle, rondando fiestas y poniéndole letra al vacío de un territorio. “A mí por lo menos me los ponía mi padre siempre, la canción de ‘La tronada’ la recuerdo siempre en el coche”, recuerda Castillón, y como en su caso las letras y las tonadas de los rondadores son parte ya del ADN de Aragón.

Pero para materializar esta aventura Semillas Producciones necesita recursos. Por eso, la primera iniciativa ha sido activar un ‘crowdfunding’ que les permita recaudar 9.000 euros. “Necesitamos un presupuesto bastante más grande y de ahí que hayamos elegido la forma de ‘crowdfunding’ para financiar una parte de los gastos básicos”. Desde lo básico, que poco a poco van consiguiendo con las donaciones, precisan lograr que se cubran también otros costes que hagan de ‘La Ronda continúa’ un producto que traspase las fronteras regionales.

Un documental de todos y para todo el territorio

En este sentido, Lucía Castillón hace un llamamiento a todas las entidades locales, desde ayuntamientos hasta comarcas o mancomunidades, a colaborar con el proyecto, porque “lo que queremos hacer es reivindicar el territorio, enseñarlo a la gente de fuera, que se conozca y hacer así promoción del Alto Aragón”. Ellos ofrecen una ventana audiovisual a la zona pirenaica para que se muestre y atraiga.

El equipo recogiendo las primeras imágenes para el trailer inicial / Semillas Documentales

Turismo y promoción como incentivos para las instituciones que quieran colaborar en una grabación que comenzará en breves: “Empezaremos ya en mayo o junio y estaremos durante todo el verano acompañándoles en rondas y yendo con ellos a todos lados, nos iremos moviendo por el territorio con ellos; hemos grabado ya en el concierto que tuvieron en el Auditorio en Zaragoza”.

Este documental cuenta con el aval y la colaboración de todos los miembros de La Ronda de Boltaña, quienes desde el primer momento han estado “muy colaborativos”, según comenta Castillón. “Estamos en comunicación con ellos desde noviembre y ya en la primera llamada que se les hizo han estado muy dispuestos y no nos han puesto pegas a nada”, dice.

"Todo es un conjunto para investigar y reflexionar sobre cómo se han llegado a convertir en un símbolo" Lucía Castillón — Codirectora de 'La Ronda continúa'

Sobre qué tipo de documental quieren hacer, Semillas Producciones tiene claro, según palabras de Castillón, que no va a ser el típico reportaje descriptivo: “Todo es un conjunto para investigar y reflexionar sobre cómo se han llegado a convertir en un símbolo”. Mediante el hilo conductor de sus letras, observando su proceso creativo o experimentando el día a día con ellos, la narrativa documental les cederá el protagonismo a los músicos para que cuenten su historia.