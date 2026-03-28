El historiador José Luis Corral presenta la reedición de 'Mitos y leyendas de Aragón'

El escritor e historiador aragonés José Luis Corral presentará el próximo lunes, 30 de marzo, la reedición de su libro 'Mitos y leyendas de Aragón', editado por Doce Robles. El acto tendrá lugar en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza y contará con la presencia de la diputada responsable de Cultura, Charo Lázaro.

La obra es una nueva versión, muy actualizada y corregida, del libro de José Luis Corral que fue publicado en 2002. 'Mitos y leyendas de Aragón' es, en palabras de su autor, “una forma de acercarse a los sentimientos que han preocupado a los aragoneses desde siempre, un recuerdo a quienes hicieron posible que por una vez triunfaran la imaginación y la fantasía, un homenaje al imaginario colectivo de un pueblo que, a veces sin saber por qué, mantiene desde hace más un milenio unas mismas señas de identidad política, cultural y emocional”.

Portada de 'Mitos y leyendas de Aragón' / Doce Robles

Desde la más remota Antigüedad, tiempo épico de dioses y héroes, pasando por el romanticismo de la Edad Media, hasta la época contemporánea, Corral ofrece una visión profundamente historiográfica de todo aquello que ha ido forjando la idea de Aragón: mitos y leyendas políticas, sociales, culturales o religiosas; algunos bien anclados en la realidad y otros en la secular sabiduría atesorada tras siglos de contacto directo con la naturaleza, con el espacio y con otros seres humanos.

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Por el libro desfilan figuras mitificadas por diversas razones, como San Jorge, Alfonso I el Batallador, su hermano Ramiro II el Monje, Juan de Lanuza, los Amantes de Teruel o Miguel Pellicer, el cojo de Calanda; lugares plagados de leyendas, como el Moncayo, los Pirineos, La Aljafería, San Juan de la Peña o las cuevas del Cañart; hechos reales y otros legendarios, batallas históricas y otras que no existieron; personajes y objetos sagrados, como el Santo Grial y su custodia en diversas localidades aragonesas. Todo ello, bajo el rigor historiográfico del autor.