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El historiador José Luis Corral presenta la reedición de 'Mitos y leyendas de Aragón'

El escritor e historiador José Luis Corral presentará este lunes 30 de marzo, en el Salón de Plenos de la DPZ, su renovado 'Mitos y leyendas de Aragón', que repasa la historia de la comunidad desde la Antigüedad hasta la época contemporánea

José Luis Corral en una foto de archivo

José Luis Corral en una foto de archivo / Jaime Galindo

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El escritor e historiador aragonés José Luis Corral presentará el próximo lunes, 30 de marzo, la reedición de su libro 'Mitos y leyendas de Aragón', editado por Doce Robles. El acto tendrá lugar en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza y contará con la presencia de la diputada responsable de Cultura, Charo Lázaro.

La obra es una nueva versión, muy actualizada y corregida, del libro de José Luis Corral que fue publicado en 2002. 'Mitos y leyendas de Aragón' es, en palabras de su autor, “una forma de acercarse a los sentimientos que han preocupado a los aragoneses desde siempre, un recuerdo a quienes hicieron posible que por una vez triunfaran la imaginación y la fantasía, un homenaje al imaginario colectivo de un pueblo que, a veces sin saber por qué, mantiene desde hace más un milenio unas mismas señas de identidad política, cultural y emocional”.

Portada de 'Mitos y leyendas de Aragón'

Portada de 'Mitos y leyendas de Aragón' / Doce Robles

Desde la más remota Antigüedad, tiempo épico de dioses y héroes, pasando por el romanticismo de la Edad Media, hasta la época contemporánea, Corral ofrece una visión profundamente historiográfica de todo aquello que ha ido forjando la idea de Aragón: mitos y leyendas políticas, sociales, culturales o religiosas; algunos bien anclados en la realidad y otros en la secular sabiduría atesorada tras siglos de contacto directo con la naturaleza, con el espacio y con otros seres humanos.

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Por el libro desfilan figuras mitificadas por diversas razones, como San Jorge, Alfonso I el Batallador, su hermano Ramiro II el Monje, Juan de Lanuza, los Amantes de Teruel o Miguel Pellicer, el cojo de Calanda; lugares plagados de leyendas, como el Moncayo, los Pirineos, La Aljafería, San Juan de la Peña o las cuevas del Cañart; hechos reales y otros legendarios, batallas históricas y otras que no existieron; personajes y objetos sagrados, como el Santo Grial y su custodia en diversas localidades aragonesas. Todo ello, bajo el rigor historiográfico del autor.

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