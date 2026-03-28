La música en vivo, ¿un gigante con pies de barro?

Las salas de música y los grandes conciertos suelen presentarse como dos mundos opuestos: lo íntimo frente a lo masivo, la cercanía frente al espectáculo. Sin embargo, esta contraposición es engañosa. En realidad, ambos formatos forman parte de un mismo ecosistema cultural en el que uno no puede existir sin el otro. Defender la importancia de las salas no implica rechazar los grandes recintos, pero sí cuestionar un modelo que, en ocasiones, parece imponer una lógica casi totalitaria del espectáculo como única medida del éxito.

Las salas de música son el laboratorio donde todo comienza. En ellas se construyen las primeras comunidades, se prueban repertorios, se forjan identidades artísticas y se genera una relación directa entre público y creador que difícilmente puede replicarse en un estadio. La cercanía física no es un detalle menor, es el espacio donde la música recupera su dimensión humana, donde el error forma parte del aprendizaje y donde el público deja de ser una masa para convertirse en interlocutor.

Culminación de un proceso

Frente a esto, los grandes conciertos representan la culminación de un proceso, pero también una transformación. El artista deja de mirar a los ojos para enfrentarse a una multitud. La experiencia se amplifica, se tecnifica y, en muchos casos, se homogeneiza. No hay nada intrínsecamente negativo en ello, los grandes eventos generan emoción colectiva, impacto económico y visibilidad global. El problema surge cuando este modelo se convierte en el único horizonte deseable, desplazando y debilitando la base que lo sostiene.

Hablar de concepto totalitario puede parecer exagerado, pero describe bien una tendencia. Hablo de la concentración de recursos, atención mediática y consumo cultural en unos pocos eventos gigantescos. Bajo esta lógica, todo lo que no alcanza determinadas cifras queda relegado a un segundo plano, como si su valor fuese menor. Es una visión peligrosa porque ignora que sin el tejido de salas no habría renovación artística ni diversidad musical.

Zaragoza y sus salas

Zaragoza ofrece un ejemplo especialmente claro de esta relación. La ciudad ha demostrado históricamente una enorme vitalidad en su circuito de salas, donde han crecido artistas que más tarde han llenado recintos mucho mayores. Esa transición no es casual, sino estructural. Cada concierto pequeño es un peldaño que hace posible el siguiente. Cada noche en una sala es una inversión cultural a largo plazo.

Por eso, plantear un enfrentamiento entre salas y grandes conciertos es un falso debate. La cuestión real es cómo equilibrar el sistema para que ninguno de los dos polos ahogue al otro. Apostar únicamente por los macroeventos es pan para hoy y hambre para mañana: sin base, no hay relevo. En cambio, cuidar las salas garantiza un flujo constante de talento, público y creatividad que alimenta todo el sector.

En definitiva, la música en directo no debería medirse solo en decibelios o en número de asistentes, sino en su capacidad para generar experiencias significativas a distintas escalas. Las salas y los grandes conciertos no son enemigos, sino eslabones de una misma cadena. Romper uno de ellos sería, en última instancia, romper la música tal y como la entendemos

Y eso sin abordar directamente la proliferación de festivales en los que habría que abrir el debate en algún momento de qué queremos primar, la experiencia, la música o servir también de plataforma para las bandas.