Raúl Gracia ‘El Tato’ recibe un homenaje del Club Taurino de Sevilla por el aniversario de su salida a hombros en la Maestranza
El Club Taurino de Sevilla homenajeó a 'El Tato', quien recordó su trayectoria y compartió vivencias de su carrera en un acto celebrado en 'Las Piletas'
El Club Taurino de Sevilla rindió homenaje en la noche de ayer a Raúl Gracia ‘El Tato’ en un acto celebrado en los salones del restaurante ‘Las Piletas’, sede oficial de esta entidad sevillana. La reunión con socios permitió al torerorecordar su trayectoria y compartir con los presentes anécdotas y vivencias de su carrera, desde su debut en Sevilla hasta su salida por la Puerta del Príncipe en la Feria de Abril de 1996, un momento que sigue marcando su historia taurina.
‘El Tato’, que mantiene una relación estrecha con la Escuela Taurina Mar de Nubes, ejerce como embajador de la institución y participa activamente en la promoción de la tauromaquia entre las nuevas generaciones. La escuela ha lanzado recientemente la campaña #ZaragozaQuiereToros, que ha tenido una gran repercusión en redes sociales y busca implicar a aficionados y autoridades locales.
La iniciativa, impulsada por el propio matador hace una semana, propone celebrar la festividad de San Jorge con un cartel íntegramente aragonés, solicitando a la Diputación de Zaragoza el alquiler de la plaza para organizar una corrida con Aarón Palacio, Cristiano Torres, y la alternativa de Iker Fernández ‘El Mene’.
La propuesta, que une tradición y apoyo a los toreros locales, se ha difundido rápidamente en redes sociales y ha despertado un notable entusiasmo entre la afición, consolidándose como un impulso relevante para la tauromaquia en la región.
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