Bryan Adams cerca del 'sold out' en su primer concierto de la historia en Zaragoza

Bryan Adams vuelve a España este 2026. El canadiense ya tiene listas las fechas españalas de su gira 'Roll With The Punches 2026', y en el mes de noviembre de este año visitará nuestro país donde, por primera vez en su trayectoria, recalará en Zaragoza. El concierto será en el Pabellón Príncipe Felipe, el próximo sábado, 7 de noviembre.

El público aragonés, que hasta ahora ha tenido que viajar a las ciudades cercanas para disfutar del compositor de 'Heaven' o 'Summer of 69', va a poder contar con la visita de Adams a la capital zaragozana. Pero, si todavía no han hecho con una de las entradas las opciones son ya pocas y el Pabellón Príncipe Felipe apunta a un lleno hasta la bandera.

El primer anillo ya se ha vendido por completo y el segundo tramo de grada cuenta ya con unas pocas entradas dispersas, a un precio de 60.50 euros, gastos incluidos. El mismo precio tienen las que se pueden conseguir en la grada telescópica. La zona de 'front stage' está ya completa y quien quiera vivir de cerca la música de esta leyenda del rock se tendrá que conformar con una de las entradas de pista, a un coste de 71.50 euros.

Más de 50 años de rock

Tras el reciente lanzamiento de 'Roll With The Punches' a través de Bad Records, Adams continúa demostrando por qué sigue siendo uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock. Nominado al premio JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año, el disco ofrece su inconfundible mezcla de himnos rockeros, riffs de guitarra crudos y composiciones sinceras, combinando temas potentes y pegadizos con momentos reflexivos que capturan la resiliencia y el espíritu que han definido la carrera del artista.

Con más de 50 años sobre los escenarios, el guitarrista y cantante promete seguir ofreciendo grandes noches a sus seguidores y esta gira recorrerá varias ciudades europeas, desde su inicio en Riga, el 27 de septiembre. Una nueva temporada de su 'tour', con nueva música, joyas ocultas y las canciones que se han convertido en parte del ADN musical mundial. En 2025 ya pisó lugares como Sevilla, Pamplona, Santiago de Compostela, Málaga o Alicante. con nueva música, joyas ocultas y las canciones que se han convertido en parte del ADN musical mundial.

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Otras opciones para ver a Bryan Adams en España serán: 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de Murcia, el 8 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, el 10 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, el día 13 en el Bizkaia Arena - BEC! de Bilbao, el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el día 16 en el Coliseum de A Coruña.