Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrios ZaragozaSucesos AragónReal ZaragozaCaso ForestaliaEstación del SilencioRestaurantes Zaragoza
instagramlinkedin

Bryan Adams cerca del 'sold out' en su primer concierto de la historia en Zaragoza

El público aragonés podrá disfrutar de Bryan Adams por primera vez en Zaragoza, el 7 de noviembre en el Pabellón Príncipe Felipe, y las entradas ya casi están agotadas

El artista Bryan Adams actuará en Zaragoza.

El artista Bryan Adams actuará en Zaragoza. / FERRAN SENDRA

Mari Luz Sánchez

Zaragoza

Bryan Adams vuelve a España este 2026. El canadiense ya tiene listas las fechas españalas de su gira 'Roll With The Punches 2026', y en el mes de noviembre de este año visitará nuestro país donde, por primera vez en su trayectoria, recalará en Zaragoza. El concierto será en el Pabellón Príncipe Felipe, el próximo sábado, 7 de noviembre.

El público aragonés, que hasta ahora ha tenido que viajar a las ciudades cercanas para disfutar del compositor de 'Heaven' o 'Summer of 69', va a poder contar con la visita de Adams a la capital zaragozana. Pero, si todavía no han hecho con una de las entradas las opciones son ya pocas y el Pabellón Príncipe Felipe apunta a un lleno hasta la bandera.

El primer anillo ya se ha vendido por completo y el segundo tramo de grada cuenta ya con unas pocas entradas dispersas, a un precio de 60.50 euros, gastos incluidos. El mismo precio tienen las que se pueden conseguir en la grada telescópica. La zona de 'front stage' está ya completa y quien quiera vivir de cerca la música de esta leyenda del rock se tendrá que conformar con una de las entradas de pista, a un coste de 71.50 euros.

Más de 50 años de rock

Tras el reciente lanzamiento de 'Roll With The Punches' a través de Bad Records, Adams continúa demostrando por qué sigue siendo uno de los cantantes y compositores más aclamados del rock. Nominado al premio JUNO 2026 como Álbum de Rock del Año, el disco ofrece su inconfundible mezcla de himnos rockeros, riffs de guitarra crudos y composiciones sinceras, combinando temas potentes y pegadizos con momentos reflexivos que capturan la resiliencia y el espíritu que han definido la carrera del artista.

Con más de 50 años sobre los escenarios, el guitarrista y cantante promete seguir ofreciendo grandes noches a sus seguidores y esta gira recorrerá varias ciudades europeas, desde su inicio en Riga, el 27 de septiembre. Una nueva temporada de su 'tour',  con nueva música, joyas ocultas y las canciones que se han convertido en parte del ADN musical mundial. En 2025 ya pisó lugares como Sevilla, Pamplona, Santiago de Compostela, Málaga o Alicante.  con nueva música, joyas ocultas y las canciones que se han convertido en parte del ADN musical mundial.

Noticias relacionadas

Otras opciones para ver a Bryan Adams en España serán: 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de Murcia, el 8 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, el 10 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, el día 13 en el Bizkaia Arena - BEC! de Bilbao, el 14 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el día 16 en el Coliseum de A Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el 'nuevo centro' de la ciudad: 'Tiene una ubicación privilegiada
  2. Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: 'Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual
  3. La crónica del Casademont Zaragoza-Valencia Basket de Copa de la Reina: La venganza que más duele
  4. Dos encapuchados atracan con machetes un supermercado en Zaragoza
  5. Adiós a un mítico bar del centro de Zaragoza: da un giro para centrarse en el brunch y el café de especialidad
  6. El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente
  7. David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Cada vez estoy más a gusto con este equipo
  8. La nueva Romareda avanza a pasos agigantados: 11 grúas y 200 operarios para llegar a 2027

Bryan Adams cerca del 'sold out' en su primer concierto de la historia en Zaragoza

Bryan Adams cerca del 'sold out' en su primer concierto de la historia en Zaragoza

La radiografía de un tortazo: los motivos por los que perdió el Casademont en semifinales de la Copa de la Reina

La radiografía de un tortazo: los motivos por los que perdió el Casademont en semifinales de la Copa de la Reina

El CBZ se lleva la reedición del derbi de los ochenta ante el Peñas y sueña con el 'playoff'

El CBZ se lleva la reedición del derbi de los ochenta ante el Peñas y sueña con el 'playoff'

Un 'hat-trick' de Vadillo le da al Deportivo Aragón la victoria ante el Tudelano para soñar con la salvación (3-1)

Un 'hat-trick' de Vadillo le da al Deportivo Aragón la victoria ante el Tudelano para soñar con la salvación (3-1)

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha ganado el mejor, el que se lo ha merecido"

Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Ha ganado el mejor, el que se lo ha merecido"

Real Zaragoza - Real Racing Club, en directo: ¡El Yamiq, titular!

Real Zaragoza - Real Racing Club, en directo: ¡El Yamiq, titular!

La sala Spectrum de Zaragoza ofrece un retrato del cosmos de la mano de Félix Jotagé

La sala Spectrum de Zaragoza ofrece un retrato del cosmos de la mano de Félix Jotagé
Tracking Pixel Contents