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El abrazo del roquero aragonés con Miguel Ríos en Zaragoza: "Siempre ha sido y será el más grande"

El artista granadino actuó en la sala Mozart del Auditorio esta semana dentro de Inverfest

Miguel Ríos recibió una visita muy especial en Zaragoza.

Miguel Ríos recibió una visita muy especial en Zaragoza. / FACEBOOK

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

La segunda edición del Inverfest Zaragoza vivió un colofón final con el concierto de Miguel Ríos el pasado miércoles en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Una actuación que despertó la nostalgia y el disfrute por la buena música de los seguidores (que no son pocos) del granadino en la ciudad.

Y entre los que asitieron a este concierto tan especial, encuadrado dentro de la gira de su nuevo trabajo, 'El último vals', estuvo una de las figuras por excelencia del rock aragonés, el que fuera líder de Distritocatorce y que ahora ha decidido, tras un tiempo en silencio, reemprender su carrera en solitario. Se trata de Mariano Casanova quien después del concierto no dudó en ir a saludar a uno de sus ídolos.

Un cálido reencuentro

Así lo muestran las imágenes de un cálido abrazo entre los dos que ha compartido el músico aragonés coin un texto en el que deja claro la admiración que le tiene a una de las grandes figuras del rock en España: "Ayer actuó Miguel Ríos en Zaragoza, qué maravilla. Para mí, en España siempre ha sido y será el más grande", ha escrito Mariano Casanova.

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Tras su exitoso concierto, con todas las entradas vendidas, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, Mariano Casanova prosigue con su gira en solitario que el próximo sábado le llevará hasta Jerez.

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