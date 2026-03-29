La Estación del Silencio, el bar de Zaragoza que logró tener su propia peregrinación: "La gente venía desde Alemania con la esperanza de ver a los Héroes"

Cuando Antonio Giménez y José Manuel Martínez ‘Boch’ abrieron La Estación del Silencio en marzo de 1987 nunca hubieran podido imaginar que su bar iba a ser famoso en Alemania y México o que la dirección del mismo (calle Catania, 1) debía conocerse a pies juntillas en las oficinas de turismo de Zaragoza en la década de los 90 y principios del 2000. Lo que empezó siendo un bar de amigos, un «punto de encuentro» para muchas bandas de la escena local (Héroes del Silencio, Niños del Brasil, Las Novias, Distrito 14, El Niño Gusano, Amaral...), se convirtió con el paso del tiempo en una auténtica institución. Su leyenda se disparó a la misma velocidad que la carrera de los cuatro 'héroes' y ya nada volvió a ser igual.

«En su época de mayor éxito e incluso después de separarse, la gente venía desde Alemania, México o Argentina con la esperanza de verlos. Se creó una especie de peregrinación. Y muchas veces lo conseguían, porque Enrique siguió yendo hasta que se fue a Estados Unidos y Pedro Andreu también iba mucho en los últimos años», indica José Manuel Martínez ‘Boch’.

Como él mismo apunta, la popularidad del bar creció tanto que durante algunos años su dirección era pregunta obligada en los exámenes de la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza. Es solo una anécdota, pero ejemplifica bien lo que el ‘Boch’ y Antonio Estación (como pasó a ser conocido) lograron crear en ese local junto al Huerva.

José Manuel Martínez 'Boch' y Enrique Bunbury, que aparece pinchando, en el verano de 1987. / Servicio Especial

Eso sí, la historia de La Estación del Silencio siempre estará unida al de otro emblemático bar de la ciudad: El Bandido, ubicado justo al lado y que ahora opera como restaurante. «Antonio y yo nos conocimos allí porque trabajamos juntos como camareros durante dos años. Venía mucha gente del mundillo de la música y poco a poco empezaron a ir más porque se corrió la voz de que allí poníamos las maquetas que traían las bandas de la época», recuerda Martínez.

Su jefe, sin embargo, era más amante del Tuna-Disco, así que los dos jóvenes camareros decidieron liarse la manta a la cabeza y abrir su propio bar: «Apenas teníamos 20 años, pero nos apetecía pinchar lo que nos gustaba y además sabíamos que podíamos contar con una clientela bastante fiel».

Muchos de esos parroquianos se conocían de la efervescente escena local de la época, y no pocos comenzaron a fraguar su amistad en la Muestra de pop, rock y otros rollos de 1984, semilla de grupos ya históricos como Héroes del Silencio, Más Birras, Niños del Brasil o Los Especialistas. «En esos años nos conocíamos casi todos. A Antonio Estación, por ejemplo, lo conocía porque él colaboraba con Boda de Rubias y habíamos actuado juntos cuando yo estaba en John Landis Fans. De hecho, fue él y Enrique (Bunbury) los que nos propusieron montar Niños del Brasil. Acabamos siendo una ‘chupipandi’ bastante grande y todos teníamos La Estación del Silencio como punto de encuentro», rememora Santi Rex, vocalista de la mítica banda zaragozana.

José Manuel Martínez 'Boch' y Antonio Estación, en la barra del bar, en 1989. / Eduardo Bayona

Así, el bar de la calle Catania se convirtió en el cuartel general de muchos grupos locales, instaurándose como un templo del rock. Durante los 25 años que estuvo abierto, fueron muchos los músicos que pasaron por allí. «Estuvo el bajista de los Smiths (Andy Rourke), Manu Chao, Iván Ferreiro, Danza Invisible al completo, Miki Puig, Phil Manzanera de Roxy Music cuando produjo a los Héroes... Hasta el actor Javier Bardem se dejó caer por ahí», destaca el ‘Boch’, que recuerda que Sergio Algora estuvo trabajando de camarero.

Todos ellos también llegaban atraídos por la buena música que sonaba en el local. «Lo bueno es que la cabina estaba abierta a casi todo el mundo, así que cada uno ponía lo que le gustaba y era todo muy ecléctico. Podías escuchar desde The Cult a REM o Aerosmith, pasando por tecnopop o grupos españoles como Danza Invisible, La Dama se Esconde, PVP o Tino Casal», rememora Santi Rex, que fue uno de los djs ‘oficiales’ del bar durante muchos años.

El nombre del bar

Sin embargo, el primero que pinchó en la fiesta de inauguración de aquel 27 de marzo de 1987 fue Bunbury (Martínez se acuerda hasta de la canción con la que abrió: ‘Annabel Lee’, de Radio Futura). El cantante no fue el único ‘héroe’ que pinchó en esos primeros años en La Estación, porque Joaquín Cardiel también se prodigó en la cabina.

Antonio Estación, Enrique Bunbury y José Manuel Martínez 'Boch', tras la barra del bar. / Servicio Especial

«Como sonaba música muy diversa, venían tribus urbanas muy diferentes y lo bueno es que siempre había un buen rollo increíble», destaca Martínez, que subraya que el bar pasó a ser «un centro de reunión cultural» lleno de músicos, poetas y artistas (el ilustrador Víctor Gomollón, otro fijo, fue el autor del mural que decoraba La Estación).

Por cierto, Martínez recuerda que fue «una buena amiga y clienta asidua» (Ana) la que propuso el nombre del bar. «En ese año, la banda ya empezaba a sonar con fuerza en la ciudad y a Antonio y a mí nos gustó», apunta el ‘Boch’, que solo tiene buenos recuerdos de esa época.

Tras casi 25 años de andadura, el propio desgaste y los nuevos proyectos profesionales de sus fundadores hicieron que La Estación del Silencio cerrara sus puertas en diciembre de 2011. Antonio intentó exportarla a México D. F., pero la aventura, lamentablemente, no cuajó. El próximo año se cumplirá el 40 aniversario de la apertura de un bar que ya es historia viva de la ciudad de Zaragoza.