La emocionante sorpresa que recibe David Angulo sobre el escenario en plena actuación: "Fueron unos minutos de pura felicidad"

El músico aragonés David Angulo (alma mater de todos los números musicales de 'Oregón TV' que han llegado a maravillar al propio Rubén Blades) se encuentra estos días en el Teatro del Mercado de Zaragoza con su espectáculo 'El coleccionista de voces' con gran éxito de público. Además, concretamente el viernes, cumplió años en el día en el que precisamente compartía escenario (cada una de las funciones tiene un invitado especial) con su mujer, Marisol Aznar.

Algo que nunca olvidará David Angulo ya que su familia le tenía preparada una sorpresa muy especial. Así lo cuenta él mismo: "Ayer fue un día inolvidable, con el teatro lleno para ver ‘El coleccionista de voces’ sintiéndome muy bien con el público, grandes risas, grandes invitados que me regalaron su arte, mis queridos y admirados Marisol Aznar y Alfonso Palomares (¡¡¡el momentazo del Gordo bailando fue glorioso!!!)", empieza relatando el propio músico.

"Falta algo maravilloso"

Lo que no esperaba es lo que pasó a continuación: "Todo genial… pero faltaba por llegar algo maravilloso que yo no sabía y que me llenó de alegría y orgullo. De repente mis hijísimas Inés y Laura salieron al escenario porque me había preparado una canción de mi idolatrada Aretha Franklin para darme esta sorpresa tan impresionante por mi cumpleaños que fue ayer y qué bien la cantaron. ¡Qué barbaridad de voces! ¡Mil gracias hijas, esto nunca lo olvidaré! ¡¡Fueron unos minutos de pura felicidad!! Os amoooooo", ha relatado en sus redes sociales junto al vídeo de la actuación, que concluyó con una sonora ovación del público.

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"Y gracias a todo el equipo que estaba en el ajo y guardasteis tan bien el secreto (Marisol, Manuel Escosa, Sandra Bona y Sergio)", ha señalado.