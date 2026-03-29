La sala Spectrum de Zaragoza ofrece un retrato del cosmos de la mano de Félix Jotagé

La sala Spectrum de Zaragoza acoge la exposición 'Años luz - Retratos del Cosmos', del astrofotógrafo zaragozano Félix Jotagé, una muestra que invita a contemplar el universo a través de imágenes captadas desde el cielo de Aragón tras horas de exposición. La exposición estará disponible hasta el 8 de mayo.

En esta muestra, Félix Jotagé invita a observar el universo con calma y curiosidad. Cada fotografía es el resultado de noches de captura, paciencia y técnica; pero, sobre todo, de una idea sencilla: que el cosmos también puede retratarse. No como un mapa científico, sino como un relato visual: texturas de gas, filamentos de polvo, colores imposibles y estructuras que parecen pintadas y que, sin embargo, están ahí afuera a millones de años luz.

El artista propone un paseo por escalas que cuesta imaginar y que recuerdan al ser humano lo pequeño que es en realidad y la fortuna de poder observarlo. Muchas de las imágenes han sido obtenidas desde cielos cercanos a Zaragoza, e incluso desde la propia terraza del autor, lo que aporta un componente especialmente cercano y sorprendente.

Mirar el cielo

Félix Juste Gómez (Zaragoza, 1952) es astrofotógrafo aficionado y miembro de la Agrupación Astronómica Aragonesa. Tras su jubilación descubrió en la fotografía del cielo profundo una forma de unir curiosidad científica, tecnología y creación artística. Trabaja habitualmente con cámara astronómica, equipo ligero y control mediante Asiair, desde localizaciones cercanas a Zaragoza, lo que le ha permitido desarrollar un método práctico para obtener buenas imágenes incluso desde cielos no ideales.

Algunas de las fotografías de la exposición 'Años luz - Retratos del cosmos' / Spectrum

Comparte y expone su trabajo como "Félix Jotagé-Astrophotography", imparte pequeñas charlas sobre procesado de fotografía astronómica y colabora con otros aficionados en la difusión de la astronomía. En la publicación 'Capturando lo invisible' realiza una síntesis de su experiencia real en el campo; este libro publicado este mismo año está pensada para quien quiere empezar sin complicarse, pero quiere hacerlo bien.

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La Sala Expositiva Spectrum es un espacio de referencia dentro de la fotografía a nivel nacional e internacional con más de 46 años de historia. Se ha consolidado como un espacio de creación, reflexión y debate a través de la fotografía tanto para las nuevas generaciones como para muchos de los artistas, que aquí han expuesto.