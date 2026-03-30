El Ecozine Film Festival proyectará producciones de hasta 13 países diferentes

Con el lema 'ToBeeLife', que centra también el spot de este año, Ecozine Film Festival, certamen de referencia en temática medio ambiental y que apoya con su patrocinio el Ayuntamiento de Zaragoza, ha presentado los contenidos de su nueva edición, con el pintor, escultor y dibujante aragonés Norberto Fuentes como embajador. La decimonovena edición del festival se inaugurará el 9 de abril en el Centro de Historias con la rpoyección del largometraje documental 'Black Water', dirigido por Natxo Leuza y centrado en el mayor desplazamiento humano provocado por el colapso climático en Bangladesh.

El filme llega a Ecozine Film Festival tras un recorrido internacional que supera ya la veintena de selecciones en Europa y Oceanía, al que se sumarán próximamente nuevos festivales aún por anunciar. La película tuvo su premier mundial en CPH:DOX 2025 (Copenhague) y ha formado parte de la Sección Oficial del Festival de Málaga, además de su paso por festivales como Adelaide Film Festival (Australia) o Watch Docs (Polonia).

La Filmoteca, sede principal

Desde el 10 de abril, la Filmoteca de Zaragoza, sede principal del festival, acogerá la proyección de 34 películas de la Sección Oficial Competitiva, entre largos y cortos, producidos y rodados en Francia, España, Italia, Irán, Suiza, Reino Unido, Brasil, Países Bajos, India, Alemania, Canadá, Letonia y Guatemala. Un total de 52 obras podrán verse en las distintas secciones del certamen.

El palmarés con los premios oficiales, así como el premio al Compromiso Ambiental, el premio a la Distribución a cargo de #ConUnPack y Film&Co, el Premio Berta Cáceres, el de la Sección Jóvenes y el de Ecozine Young Festival se dará a conocer en la clausura el 17 de abril.

Otras Perspectivas, CooperART, Ecozine Young Festival, Ecozine Rural, Ecozine en Familia, Enfocados y Cine y Agua son el resto de secciones del festival. Las sedes del certamen son Zaragoza, Pamplona, L¿Eliana (Valencia), Aranda de Moncayo, Valderrobres en el Matarraña, Belmonte de San José en el Bajo Aragón, Pastriz y Huesca.

Prolegómenos de la cita

El 25 de febrero pasado se presentó el cartel ganador, 'E de miel', obra del artista leridano Antoni Pontí. La obra presenta una gran cantidad de abejas formando la E de Ecozine y la E de entrada a un evento como es este certamen cinematográfico, en un fondo blanco y con una caléndula como la letra 'O', porque es la flor que más atrae a estas obreras diminutas. Pontí repite en el festival de cine medioambiental tras haber ganado con 'Alegoría', en 2022.

Posteriormente, el 19 de marzo pasado, dio comienzo la Sección Jóvenes en el Centro de Historias de Zaragoza para luego continuar un 'tour', al que se han inscrito cerca de 3.500 jóvenes, por Pamplona, L'Eliana (Valencia), Valderrobles (Teruel) y Huesca, con una programación de siete cortometrajes (animación, documental y ficción). Esta sección, que cada año despierta mayor interés, es la única que ofrece un premio del Público que se dará a conocer el 17 de abril próximo en la gala de clausura en Zaragoza.

El certamen internacional tiene la finalidad de divulgar, exhibir y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente, además de promover actividades paralelas relacionadas con el arte y temática medioambiental.