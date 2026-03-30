José Luis Corral ('Mitos y leyendas de Aragón'): "Aragón se basa en la voluntad de ser a partir y a través del derecho"

El historiador José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza, revisita lugares de la memoria colectiva aragonesa con ‘Mitos y leyendas de Aragón’. La obra fue ya publicada en 2002 y ahora la editorial Doce Robles vuelve a imprimirla para dar vigencia a un estudio necesario para entender la identidad aragonesa. La presentación se realizará este lunes, 30 de marzo, a las 19.00 horas, en el antiguo Salón de Plenos de la DPZ.

Desde la leyenda de San Jorge, los primeros reyes del Reino de Aragón o los Amantes de Teruel, incluso más allá, cuando el topónimo Aragón no existía todavía para nombrar un territorio poblado por los íberos y celtíberos, antes de que Augusto asentara sus tropas en Caesaraugusta o de que Sertorio diera rango de capitalidad a Osca.

Las páginas de ‘Mitos y leyendas de Aragón’ llegan hasta la contemporaneidad y 24 años después necesitaba tener una nueva mirada: “Las grandes leyendas y los grandes mitos son los mismos, esos no van a cambiar, y la interpretación sigue siendo aproximadamente la misma, pero con la experiencia que he acumulado como historiador e investigador. Además, se ha actualizado la bibliografía con lo más importante sobre la cuestión”, explica Corral.

En la base de la cultura aragonesa

“Aragón tiene su historia que lo que lo identifica, pero los mitos y leyendas también configuran una parte muy importante del imaginario colectivo”. Para José Luis Corral, la mitología no debe sustituir el rigor historiográfico, sin embargo, es una manera de acercarse a la cultura –como cuestión antropológica- de una sociedad que se ha forjado durante siglos.

Desde la Edad Media, surge Aragón como elemento político y en ese origen hay un mito fundacional: “Los mitos de los orígenes están, sobre todo, en el condado de Aragón y en San Juan de la Peña, la cuna del reino, que se le llama en muchos en muchos libros y en muchos trabajos de investigación. Cómo surgió en los Pirineos y San Juan de la Peña, ese mito fundacional cristiano es el más importante para mí”, explica Corral.

No obstante, no se debe confundir entre Historia y mito, ni entre mito y leyenda. En el primer caso, los mitos “no son historia, pero configuran la historia”; en el segundo, el mito nace por una necesidad ancestral de los pueblos por “explicar lo inexplicable”, por crear una cosmogonía que dé respuesta a cómo es el mundo, mientras que las leyendas afloran para describir un fenómeno concreto: “por qué hay un castillo, una cueva, un manantial, un puente, para eso se han se han creado las leyendas”, comenta Corral.

Y Aragón es una tierra de leyendas. Por ejemplo, con el reinado de Alfonso I el Batallador, a juicio de José Luis Corral, un rey esencial: “Para mí define lo que es la voluntad de querer ser, de querer mantenerse como un reino, como un espacio político, por encima de cualquier otra cuestión”. A partir de él se multiplicó el territorio y su testamento provocó cambios esenciales para la formación de la Corona de Aragón, pero además, tal y como recuerda Corral, es precursor de la “leyenda artúrica y los caballeros del Grial”. Así lo relata también en su libro ‘Batallador’, escrito junto a su hijo, Alejandro Corral.

La voluntad de ser aragonés

Pero nuestra comunidad arrastra otros mitos atávicos que se siguen celebrando, especialmente los relacionados con la religión: San Jorge, la Virgen del Pilar o todas y cada una de las festividades y tradiciones de romerías que se diseminan por las tres provincias. “En el libro hay una guía toponímica donde aparecen los pueblos citados, pues basta con echarle un ojo a ese índice para darnos cuenta de que todos los pueblos de Aragón tienen su mito o su leyenda que sigue estando en vigor en nuestros días”, subraya Corral.

La intención del autor, ni en 2002 ni ahora, no ha sido “desmitificar” todo este entramado literario, sino “utilizar los mitos y las leyendas para construir lo que ha sido colectivamente Aragón”. A la pregunta sobre qué es lo que caracteriza esa idiosincrasia aragonesa, Corral es nítido: “La voluntad de ser a partir y a través del derecho”.

Ante la falta de unidad territorial o geográfica, la diversidad lingüística o de usos, surge la voluntad y el derecho. Reseña Corral cómo en el Fuero de Daroca (1142) ya se indicaba “tengan el mismo fuero judíos, musulmanes aragoneses y cristianos”; en un fuero que no se llegó a aprobar antes de la I República española, se afirmaba: “Sea aragonés quien quiera ser”. "Esa voluntad de querer ser aragonés, es que eso es fantástico", apostilla José Luis Corral.