'Laponia', la última comedia de David Serrano, se presenta en el Zaragoza Comedy

La comedia ‘Laponia’, basada en la exitosa obra teatral homónima de Marc Angelet y Cristina Clemente, llega a la capital aragonesa el próximo 7 de abril, gracias a una presentación especial dentro del ciclo Zaragoza Comedy, que tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter y que contará con la presencia del director David Serrano, antes con ‘Días de Fútbol’ (2003), y la actriz Ángela Cervantes, nominada al Premio Goya en tres ocasiones con ‘Chavalas’ (2021), ‘La maternal’ (2022) y ‘La Furia’ (2025).

La película, protagonizada por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger, se estrenará en cines de toda España el 1 de abril. No obstante, el 7 de abril, el público general podrá disfrutar de una presentación especial con la presencia de ambos y moderada por el actor Santi Alverú.

El director propone una mirada ácida y honesta sobre los conflictos familiares, los límites de la verdad y las contradicciones de la vida cotidiana, todo ello envuelto en una comedia que, como ya ocurrió en los escenarios de medio mundo, no deja indiferente al público.

Cartel del pase especial de 'Laponia' en Zaragoza / Zaragoza Comedy

Tras su paso por teatros de países como Estados Unidos, Argentina o República Checa, esta película llega al cine manteniendo intactos sus diálogos afilados, situaciones reconocibles y un humor que funciona como espejo incómodo para el espectador. El propio director, David Serrano, define ‘Laponia’ como “una comedia que mordía”, en la que bajo el choque cultural entre el pragmatismo nórdico y la intensidad mediterránea emergen cuestiones profundas que interpelan directamente al espectador.

“Las relaciones familiares están llenas de más secretos de los que creemos”, apunta Serrano, quien destaca también que la película aborda temas como los modelos de educación, las tradiciones o el papel de la mentira en la felicidad cotidiana.

Por su parte, Clemente y Angelet explican el origen del proyecto: “Las grandes discusiones de nuestra vida empiezan en espacios pequeños, como una mesa o una cena familiar”. Para ambos, el humor no suaviza el conflicto, sino que lo hace visible: “Reírnos de nuestras contradicciones es una forma de cuidado”.

Una cena de Navidad que lo cambia todo

La historia arranca con un reencuentro familiar en apariencia idílico. Nuria (Ángela Cervantes), que vive en Laponia con su marido Olavi (Vebjørn Enger), invita a su hermana Mónica (Natalia Verbeke), su cuñado (Julián López) y su hijo a pasar una Navidad perfecta en Rovaniemi. Pero todo salta por los aires cuando una revelación infantil desencadena una cadena de reproches, tensiones y verdades largamente ocultas.

Lo que prometía ser una celebración entrañable se convierte en una batalla emocional donde salen a la luz secretos, diferencias educativas y dilemas universales: ¿es mejor decir siempre la verdad o proteger la ilusión, aunque implique menƟr?

Producida por THE MEDIAPRO STUDIO, con la participación de Movistar Plus+, RTVE y 3Cat, y distribuida en España por A Contracorriente Films, 'Laponia' se posiciona como una de las comedias españolas más esperadas de la temporada.

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