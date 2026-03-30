Un mes de abril completo en el Rock & Blues: Kalenn, The Magnetophons, Fatbeat, The Long Ryders o Laurie Wright

Rock & Blues presenta su programación de abril con un total de 21 conciertos, uno de ellos todavía sorpresa, en una agenda que volverá a convertir a la sala en punto de encuentro para públicos y estilos muy diversos. A lo largo del mes pasarán por su escenario artistas locales, nacionales e internacionales en una propuesta que incluirá nuevas citas de ciclos ya consolidados como Jazz & Más, Noche del Hawaiano y En Petit Comité, además de conciertos especiales en fechas señaladas como el Día de Aragón.

El miércoles 1 de abril se celebrará una nueva edición de Noche del Hawaiano, que estará protagonizada por Andrea Luz y David Giménez “El Candelas” al cante, Moisés de la Rosa a la guitarra y Antonio Tejero a la percusión. Una actuación donde podremos disfrutar desde canciones actuales hasta temas más flamencos como rumbas y tangos. David Giménez “El Candelas” es conocido en Aragón por su faceta como cantaor y bailaor.

Tras un breve parón de actividad musical debido a la Semana Santa, la sala retomará su actividad el jueves 9 con Vampiros, un combo de rock'n roll compuesto por miembros de Más Birras, Dynamos y Coringas entre otras bandas. En su repertorio no faltan vibrantes rocanroles, pegadizas melodías instrumentales al más puro estilo surf y western ni bailongas rancheras.

La banda aragonesa El vicio del duende actuará el sábado 11 de abril / Rock&Blues

El viernes 10 de abril estará protagonizada por Lear Haven, trío de rock formado en 2021 e integrado por Johnny Ross, Danny Black y Mike Loyal. Su propuesta combina influencias del blues y del rock de ayer y de hoy con un sonido ligado a la época dorada del género.

Ese mismo sábado, hay dos citas diferentes: por la mañana (12.00 horas) tocará Albert Primero, una banda de rock con claras influencias del rock argentino, con referencias que van de Fito Páez y Andrés Calamaro a Ratones Paranoicos. Por la noche, ese mismo día, actuará en la sala El Vicio del Duende una banda de rock zaragozana con una trayectoria de dos décadas sobre los escenarios.

El domingo 12 y como parte del ciclo Jazz & Más, actuarán Wu Trones, cuatro músicos afincados en Madrid con temas propios y pulso electrónico, convirtiendo el jazz en territorio propio. Line up: Marcos Collado (guitarra), Ander García (bajo), Alberto Brenes (batería), y el Zaragozano Marcos Sánchez (teclados).

La siguiente cita será el miércoles 15 de abril con el concierto de The Bandulus/Reggae Workers of the World. Reggae Workers of the World es el supergrupo formado por los músicos Vic Ruggiero (The Slackers), Jesse Wagner (The Aggrolites) y Nico Leonard (The Moon Invaders/The Badasonics), conocido por su estilo de reggae y rhythm and blues de la vieja escuela. Les acompañarán The Bandulus, la banda liderada por Jeremy Peña de Austin (Texas).

Bandas emergentes y The Magnetophons

El jueves 16 de abril llega a la sala Kalenn, un artista emergente del pop en español que ha destacado por su sensibilidad, honestidad y un estilo introspectivo. El viernes 17 de abril llega Direi, un trío zaragozano que nace en 2021, cuando dos hermanos y un amigo apasionados por la música se deciden por empezar a tocar juntos como hobbie.

El joven trío Direi, ganadores del PopyRock 2025, actúa este abril / Rock&Blues

El sábado 18 de abril, en la cita matinal de las 12.30 horas, actuará Hotel de Marte, una banda zaragozana que reivindica el rock en castellano desde una clara conexión con los sonidos clásicos. Por la noche (21.00 horas) y como parte del ciclo En Petit Comité, actuarán The Magnetophones; la banda nace en 2008 con la intención de recuperar y reinterpretar sonidos como el ska, el rocksteady, el reggae, el soul y el rhythm & blues de los años sesenta.

El domingo 19, en el marco del ciclo Jazz & Más, tocarán en la sala Fatbeat, un quinteto madrileño difícil de etiquetar, centrado en música original e improvisación, alternando complejidad y sencillez con gran intensidad. Presentan su universo “Two Planets”, con mirada multidisciplinar, y contarán con la colaboración de Lorea Aranzasti (voz/violín).

El miércoles 22 de abril, se celebrará una cita más de Noche de Flamenco del Rock & Blues.

El jueves 23, Día de Aragón, actuará en la sala King Sapo, una banda española de rock que une la energía del rock setentero con la contundencia del grunge y el rock de los noventa. Integrada por Jesús Trujillo, José Alberto Solís, Andrés Duende y Ramiro Unceta, la formación bebe de influencias como Led Zeppelin, The Cult, Pearl Jam o Soundgarden.

El viernes 24 llegará a la sala Laurie Wright, músico británico originario del suroeste de los Midlands y una de las propuestas emergentes del rock and roll de guitarras. El sábado 25 a las 21.00 horas llegará a la sala Los Jaleo, una banda nacida en Madrid en 2021 que fusiona rock and roll, folclore español y latinoamericano y música surf.

El domingo 26 tendrá lugar otra actuación del ciclo Jazz & Más: Lucio Lupano 4TET. Este cuarteto liderado por Lucio Lupano interpreta composiciones originales de este, en el que unen la tradición jazzística y las ideas e identidad del siglo XXI para traer un discurso especial, en el que se prima la escucha e interacción.

Una última semana son sorpresa

El lunes 27, en el marco del ciclo En Petit Comité (con el que el Rock & Blues está celebrando los 10 años de la productora Sweet Caroline al frente de la sala), se celebrará un concierto especial sorpresa, que se anunciará conforme se acerque la fecha.

The Long Ryders estará este mes de abril en el Rock&Blues / Rock&Blues

El martes 28 de abril, en el marco del ciclo En Petit Comité, se celebrará el concierto de The Long Ryders, que regresan a España coincidiendo con la publicación de 'High Noon Hymns', su nuevo álbum editado por Cherry Red Records. Referentes fundamentales de la americana, su música ha servido de nexo entre la herencia de Gram Parsons y las generaciones posteriores.

El miércoles 29 será el turno de Reverend Beat-Man & Milan Slick, dos generaciones de rock’n’roll en estado puro, cuando el blues trash más salvaje se encuentra con el synth rock oscuro y juvenil, el resultado es explosivo. Reverend Beat-Man, leyenda suiza del one-man band desde 1992, y Milan Slick, la joven promesa de Berna con una voz única, unen fuerzas en un álbum de diez canciones grabado entre marzo de 2025 y los históricos estudios Züri West de Berna, bajo la producción de Robert Butler y Matt Bordin.

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El mes terminará el jueves 30 con la actuación de The Cruz & The Dukes of Harlem, una banda que reivindica un rock’n’roll auténtico y enérgico. Su propuesta combina influencias como el dramatismo de Meat Loaf, la poesía de Bruce Springsteen, la ironía de Elvis Costello y la energía power-pop de The Raspberries.