La música en vivo en Aragón sigue batiendo récords pero aún no vislumbra su cima: ya factura un 145% más que antes del covid

Que la industria de la música en vivo está disparada y que el mercado, a día hoy, no da visos de agotamiento ya que las entradas se siguen despachando a un ritmo hasta ahora nunca visto a pesar de que los precios cada vez están menos contenidos, no es una novedad. Pero sí lo es el nuevo Anuario de la Música en Vivo, que edita la Asociación de Promotores Musicales (APM), que ha puesto luz y taquígrafo a los datos de 2025. Y, efectivamente, no ha habido sorpresas. La industria de la música en vivo está desatada.

Aragón cerró el año pasado con una facturación por la venta de entradas de 27.190.582 euros, lo que en cifras absolutas supone un aumento de 4.342.386 euros, es decir, el mayor aumento que ha vivio la música en vivo en la comunidad de la historia exceptuando el año de la salida definitiva del covid, 2022, que estuvo menos de un millón de euros por encima de esa cifra.

Más de un 145% con respecto a 2019

Se mire por donde se mire, las cifras son abrumadoras. Más aún si uno mira el porcentaje que supone esas cifras. La música en vivo en Aragón creció en 2025 con respecto a 2024 un 19%, pero si se compara con el año precovid, 2019, el aumento acumulado es ya de un 145,06%. Una cifra que adquiere todavía más vuelo si se tiene en cuenta que el crecimiento en España ha sido desde 2019 de un 110,98%, Aragón, por lo tanto, ha crecido más de un 34% más que España en global.

Lógicamente, por volumen de población y por cómo está distribuido Aragón, la provincia que más ha facturado en la comunidad en 2025 en la música en vivo ha sido Zaragoza con 19.005.591 euros (lo que supone un 2,35% del total) por delante de Huesca con 6.608.425 euros y Teruel con 1.576.566 euros. Las tres han aumentado sus cifras respecto al año destacando especialmente Huesca con un crecimiento de casi un 50%.

Concierto de Leiva en las Fiestas del Pilar de 2025. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Llegado a este punto es cierto que hay que aclarar que la facturación neta por venta de entradas no es lo mismo que la rentabilidad de la música en vivo ya que, de ese dinero, hay que devengar todos los costes y no hay que obviar tampoco que los costes de producción también se han disparado en los últimos años. Aun así, es una prueba fehaciente de que la industria de la música en vivo no solo pasa por el mejor momento de su historia sino que, además, parece, no haber alcanzado techo.

Algo que explicaron los propios promotores en la presentación del anuario. Ahí, señalaron que el aumento de la facturación va vinculado tanto al aumento de la venta de entradas como a la escalada de precios, que achacaron a su vez a que "los gastos han subido muchísimo desde la pandemia" por los conflictos armados y la logística de personal, entre otros factores. "Este aumento de precios también va unido a la necesidad, no es un capricho", defendió Pascual Egea, presidente de APM, que no supo atisbar un techo próximo a los precios mientras la demanda se mantenga.

Los artistas con más entradas vendidas

Joaquín Sabina, que ofreció dos de sus actuaciones en Zaragoza, fue el artista de mayor éxito en España con su gira de despedida de los escenarios al reunir a más de 383.000 espectadores en 41 conciertos. Le pisó los talones Manuel Carrasco (más de 367.000 y 31 conciertos), a mucha distancia de Antonio Orozco (más de 170.000 en 32 conciertos) y de Aitana, aunque esta reunió a casi 153.200 espectadores en solo 3 conciertos de estadio.

Entre los artistas foráneos, ninguno de ellos actuó en Zaragoza, Ed Sheeran aglutinó a más espectadores que nadie (unos 137.800 en solo dos conciertos), por delante de Imagine Dragons (casi 112.500 en 2 conciertos) y AC/DC (casi 104.000 en 2 conciertos también). Sorprende ver en esa lista a Chayanne, cuarto tras reunir a cerca de 100.000 espectadores en 9 conciertos.