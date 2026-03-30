Pirineos Sur impulsa el crecimiento de Huesca en los conciertos: casi un 50% más de facturación en un año

Dentro de los espectaculares datos que ha arrojado para Aragón el Anuario de la Música en Vivo que incluye la facturación neta de la música en vivo por comunidad autónoma, hay una provincia, Huesca, que presenta unas cifras llamativas ya que en solo un año ha sumado un crecimiento de casi un 50%. 2024 lo cerró con una facturación de 3.308.366,01 euros mientras que un año después ha acumulado 6.608.425 euros, es decir, más de tres millones de euros más (la que más en Aragón con diferencia), que la coloca en el puesto 24 del ránking de provincias españolas.

¿Pero cómo ha sido posible este crecimiento? La explicación viene de la mano de Pirineos Sur, el festival que se celebra en Lanuza y que, tras un 2024 con datos discretos y nuevos gestores, cerró un 2025 de ensueño en el que batió todos los récords de público, lo que le llevó, tal y como ha quedado reflejado ahora, a unas cifras de facturación muy superiores. Si en 2024, la cita de Lanuza congregó a 33.000 espectadores a lo largo de sus 31 conciertos, el año pasado, la cifra de público se incrementó hasta las 47.000 personas en 26 actuaciones con cinco 'sold outs'.

Zaragoza, la novena de España

En las otras dos provincias aragonesas, los datos, sin dejar de ser positivos, han sido más predecibles. Así, Zaragoza cerró el año pasado siendo la novena en España que más movimiento ha registrado con una cifra global de 19.005.591 euros, mientras que Teruel sigue estando en los puestos bajos de la clasificación (algo lógico por la población que en ella habita) con una facturación de 1.576.566 euros, más de 230.000 euros por encima del año anterior.

¿Zaragoza puede seguir creciendo? Según, la APM (Asociación de Promotores Musicales) "va a cambiar el ecosistema musical" a medida que se está consolidando la asistencia a los conciertos de estadio en detrimento de otros formatos. "El fenómeno de los estadios ya ha ocurrido en otros países antes, ahora está llegando aquí y el público está yendo y dejando de ir a los festivales, en parte también por el trato que se da al público, porque este ahora demanda ver un espectáculo completo y no uno adaptado", explicó su presidente, Pascual Egea.

Y ahí en teoría es donde quiere entrar la nueva Romareda, en el circuito de grandes conciertos, incluso internacionales, al menos ese es el anhelo de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. De hecho, en la redacción del proyecto se ha llegado a hablar de hasta diez actuaciones en vivo en el nuevo estadio.