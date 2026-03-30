Un concierto que desaparece y otro que se anuncia el mismo día y en el mismo lugar en Zaragoza: de Sílvia Pérez Cruz a Bertín Osborne

Sílvia Pérez Cruz iba a actuar en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el próximo 2 de mayo. Así se había anunciado desde sus canales oficiales y desde su promotora, y, de hecho, el aforo de la sala estaba casi completo cuando, de repente, la semana pasada, sin previo aviso, los que habían comprado una entrada para el concierto recibieron un mail de la promotora: "Lamentamos comunicar con profundo pesar la cancelación del concierto de Sílvia Pérez Cruz", comenzaba el comunidado.

"Esta cancelación -prosigue el mensaje- se produce por causas sobrevenidas e involuntarias que impiden la celebración del evento en las condiciones artísticas y técnicas requeridas. Tanto la artista como el equipo organizador han agotado todas las vías posibles para preservar la cita con el público zaragozano, si bien, lamentablemente, no ha sido posible encontrar una solución alternativa viable", proseguía el mismo sin dar más explicaciones.

Anuncio casi instantáneo

Lo curioso del caso es que apenas unas horas después, desde la misma promotora, se anunciaba el concierto de otro artista en el mismo lugar, en la misma fecha y una hora después de lo que lo iba a hacer la catalana, eso sí, y que las entradas ya se podían adquirir. Se trata de Bertín Osborne, un artista muy diferente a Sílvia Pérez Cruz pero que será el que finalmente actúe el próximo 2 de mayo en el Auditorio de Zaragoza.

Bertín Osborne celebra 45 años de carrera con una gira que recorre la historia de una de las voces más reconocidas de la música en español. Desde sus inicios en los años 80 hasta su proyección internacional, Bertín ha conquistado al público con más de 30 discos, millones de copias vendidas y "éxitos que forman parte de la memoria colectiva", aseguran. En '45 años – La historia de una voz', revive sus grandes canciones, desde la balada romántica hasta su aplaudida etapa junto al mariachi sobre el escenario.

Las entradas cuestan entre 38,5 y 53,5 euros y se pueden adquirir a través de la web de Ibercaja.