Zaragoza, con Crashdïet y El Batallador, revive la época dorada del heavy con un concierto inolvidable

La Asociación El Batallador que promueve el heavy y el rock duro en Zaragoza se ha estrenado por todo lo alto con un concierto presentación que convirtió a la ciudad en una fiesta del rock duro reviviendo viejos tiempos en los que la capital aragonesa era un referente en España de este tipo de música. Algo que es lo que pretende reverdecer la asociación.

Y es que la cita era de altura, los suecos Crashdïet ofrecían su único concierto en España y lo hacían en Zaragoza, en el Centro Cívico Delicias en una noche que abrían Jolly Joker y que había colgado el cartel de entradas agotadas desde hacía muchas semanas. Pero es que, además, la banda junto a la asociación programaron un encuentro con sus fans la mañana del sábado en el bar Infiernos de la zona heavy. Una cita multitudinaria que fue también un auténtico éxito.

Agradecimiento sincero

Así, no es de extrañar que la banda haya compartido en sus redes sociales una foto de sus cuatro miembros sobre el escenario con el público de fondo agradeciendo su entrega. "Zaragoza, Spain 🇪🇸 28/3 2026 - SOLD OUT🔥 Thanx a million for your dedication ❤️", han dejado escrito tras una noche histórica.

Además, El Batallador ha publicado un vídeo en sus redes sociales como pequeño resumen de lo vivido el sábado. La primera de muchas noches que esperan colocar al heavy en la ciudad en su lugar merecido.